100 días de (des)gracia

El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en el ojo del huracán ya que su gestión está en entredicho. Pese a la cifras de muertos en China, Irán e Italia prefirió mirar para otro lado en vez de anticiparse y tomar decisiones como la cancelación de actos masivos aunque fueran impopulares. La pregunta que está en el aire es si su gestión tendrá o no consecuencias políticas. El experto en comunicación política y profesor de la Universidad Camilo José Cela, Eduardo G. Vega subraya que aunque es «pronto» para aventurar la caída del Ejecutivo, las dos decisiones críticas que tomó como no declarar medidas preventivas y el error de la compra de los test sitúan al Gobierno al borde del precipicio. «Existen problemas internos con su socio –Podemos– y luego veremos cómo le quedan los apoyos externos que necesita para poder gobernar», explica. «Una crisis sin precedentes y tan grave como esta podría acabar con Sánchez», aunque, incide en «que todavía es pronto». De opinión similar es el experto en análisis demoscópico y director de Asuntos Público de Atrevia, Manuel Mostaza que, pese a incidir también en que todavía es prematuro, no duda en que su gestión tendrá «algún tipo de consecuencia». En su opinión, «está claro que en función de cómo lo interpreten los ciudadanos seguro que los actores pagarán o serán beneficiados. Aún es temprano porque la sociedad sigue en estado de shock pero tendrá consecuencias», sostiene. Preguntados por si se acabó la buena suerte de Sánchez ya que ahora tendrá que empezar a gobernar y tomar decisiones difíciles, Eduardo G. Vega subraya que será «ahora cuando veremos su capacidad como gestor y su nivel de liderazgo en una situación tan difícil como la que nos está tocando vivir». Por su parte, Mostaza incide en que «desde luego no lo tendrá nada fácil porque encabeza un gobierno de coalición en un país en el que no existe tal cultura». Añade, aque esta crisis –que califica como «la mayor de la democracia»– sorprende al Ejecutivo de Sánchez a los pocos meses de echar rodar cuando todavía ni siquiera se han cumplido los cien días de Gobierno que suelen ser el termómetro para medir su confianza y eficacia.