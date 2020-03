Fechada el 25 de marzo, la nota de servicio de un superior del Instituto Armado advertía a los guardias civiles de Málaga de que no podían usar las mascarillas de protección contra el coronavirus sin autorización previa, pese a estar en contacto diario con los ciudadanos. O lo que es lo mismo, aunque la situación lo requiriera no estaba en su poder la capacidad de decidir si usaban esta mínima protección o no. “A partir de la fecha, cada vez que la patrulla mixta, patrulla de salones, personal de filtro, así como otro personal en servicio que considere en el ejercicio de sus funciones el uso de mascarilla, antes de proceder a su utilización deberá participar tal circunstancia a Green I”.

Así lo ha denunciado la asociación de guardias civiles Jucil, que destaca el hecho de que, una vez más se ponga en tela de juicio la “profesionalidad” de los agentes. Señalan que, con este escrito, se coarta la libertad del agente para valorar si es necesario usar las medidas de protección o no. Y es que según continúa la nota: “Green I se desplazará al lugar donde se encuentre el personal en servicio, el cual una vez valorada la situación autorizará el uso de la/s mascarilla/s”.

Y una ultima advertencia final: “De la intervención llevada a cabo por la fuerza en servicio se hará un hecho”. Hay que recordar que esta situación se lleva repitiendo desde que comenzó la crisis por el coronavirus. La falta de protección provocaba que muchos de los agentes tuviesen que justificar en todo momento el uso que hacían tanto de los geles desinfectantes, como de las mascarillas y los guantes.