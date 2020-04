Los diputados y senadores reaccionan y renuncian a las dietas durante el confinamiento

Odón Elorza, ex alcalde de San Sebastián y parlamentario socialista por Guipuzcoa, se ha convertido en el primer diputado en cursar ante el Congreso su renuncia a las dietas que le corresponden por desplazamiento, durante la etapa de confinamiento en la que no se va a desplazar hasta Madrid para participar en la actividad parlamentaria. Elorza ha dirigido este jueves un escrito formal a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a través del cual el diputado expresa su intención de dejar de percibir esa dieta de 1.900 euros y pide que el Congreso no se la abone en este mes de abril. Así lo ha señalado el propio diputado en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que aduce “razones de ética” y lo encuadra “en una decisión personal” que ya le llevaron a solicitarlo a la Cámara los días 14 y 21 de marzo.

🏛Hoy he RENUNCIADO al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 €) en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado.

Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la Presidenta del @Congreso_Es el 14 y 21 d marzo. pic.twitter.com/lPeKrN97KF — Odón Elorza (@odonelorza2011) April 2, 2020

Fuentes parlamentarias aseguran a LA RAZÓN que todavía no ha llegado la petición, que hay cursar enviando un escrito a caja, a la Secretaría General o a la Mesa del Congreso. El diputado no entiende que por razones burocráticas no se atienda su petición, según informa Ep, y por eso ha insistido en su petición a través de su cuenta de Twitter. Asegura a este diario que no busca dar lecciones morales a sus compañeros, ya que algunos sí se tienen que desplazar a Madrid para participar, por ejemplo, en los Plenos o en la Comisión de Sanidad, en la que hoy mismo comparecía el ministro del ramo, Salvador Illa. Las dietas que perciben los diputados confinados fuera de Madrid ascendería hasta el millón de euros.

El caso de Elorza no es aislado. Esta misma semana el senador popular por León Javier Santiago Vélez ha destinado este mismo montante de 1.900 euros por desplazamientos para la compra de mascarillas protectoras realizadas con impresora 3D. También en una publicación en su cuenta de Facebook aseguraba que la donación era “con mi dinero personal, y no han sido sólo 1900 euros, sino que bastante más. Y no sólo a la Guardia Civil, sino a otros organismos, desde hace diez días, sin hacer ninguna publicidad de ello”. Vélez, aparte de senador, también tiene una empresa y aseguraba que la donación “no tiene nada que ver con ninguna asignación en concreto, sino con el dinero personal que tengo, con el cual quiero poner mi granito de arena”.

El PSOE también se suma

Tras estos dos movimientos aislados, el PSOE ha anunciado a través de las cuentas en Twitter de sus grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado que los senadores y diputados destinarán las indemnizaciones que perciben por sus funciones representativas a las donaciones que consideren de mayor interés para luchar contra el COVID-19, en favor de entidades de carácter social y en el marco de sus circunscripciones.