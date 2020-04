Garzón, el ministro que se mofa de la Semana Santa con más de 16.000 muertos por coronavirus

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, no da una desde que comenzó la crisis del coronavirus. Si ya fue objeto de crítica y burla tras afirmar que “al no haber competiciones deportivas, las apuestas vinculadas a este tipo de eventos se habían reducido de manera extraordinaria”, ahora las redes han estallado contra él por una encuesta sobre películas de Semana Santa con la que se burla de los sentimientos religiosos en plena crisis sanitaria.

¿Puede tener alguien la ocurrencia, con millones de personas confinadas, 16.353 víctimas mortales y en plena Semana Santa de confinamiento de hacer bromas con los sentimientos religiosos y la figura de Jesús? Pues, aunque parezca ilógico, esto es exactamente lo que ha hecho el ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón.

Me acaban de pedir opinión sobre la mejor película para semana santa... y me surge la duda: — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) April 10, 2020

Garzón no ha tenido mejor idea que publicar un “tuit” a modo de encuesta con el que pretende mofarse de Jesucristo al dar a elegir como mejores películas de Semana Santa entre “La vida de Brian” y “Jesucristo Superstar”. La encuesta, registra decenas de miles de votos pero, como era de esperar, el político ha tenido que soportar duras críticas no ya por el hecho de ningunear los sentimientos religiosos de millones de españoles sino por dedicarse a publicar este tipo de “tuit” con la gravísima situación que vive España.

El mensaje de ayer por parte de Garzón confirma que estamos en manos de unos inmaduros cuarentones, faltos de valor, principios y decencia, colmados de rencor,desverguenza y sectarismo.El pijerio rojo, visa oro, eso sí. — donnadie (@javiermartingo2) April 11, 2020

“¿Estas son las preocupaciones de un ministro con la que está cayendo? Procuro no crispar pero, como persona de izquierdas, me avergüenza profundamente...” o “Tras más de 16.000 fallecidos por coronavirus, si me pide mi opinión, camarada Alberto Garzón, y sin ninguna duda, DIMITA”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.