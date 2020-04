El PP denuncia la manipulación de TVE que analiza en “aprende en casa” los mensajes “incoherentes” de Rajoy

El programa de “Aprendemos en casa”, en el que la 2 de TVE imparte algundas de las materias educativas debido al cierre de los colegios por el estado de alarma, se ha referido hoy a la “incoherencia” de los discursos del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El profesor en cuestión de la cadena habla de la “coherencia” en general y analiza en la clase de lengua la sintáxis de las expresiones que Rajoy ha dicho en alguno de sus mítines y han sido parodiadas en numerosas ocasiones poniéndolas como ejemplo de cómo no se tiene que hablar y de incoherencia. “Cometía garrafales deslices que se hicieron virales en las redes sociales”, recuerda el profesor en televisión a un público que va de entre los 14 a los 16 años. “Cuando mejor, peor para todos y cuando peor para todos mejor para mí, el suyo, beneficio político". Además, subraya que es un “mensaje incoherente” y que no se puede analizar sintácticamente.

También indica que, aunque los discursos de Rajoy han dado mucho de qué hablar, "no todos son incoherentes” porque algunos, destaca, se debe a que pierde el hilo del discurso o emplea alguna por error y cita algunos con imágenes del ex presidente y el momento en el que los pronunció. “Algunos se creen que los que se dedican a la política no tenemos sentimientos; pero somos sentimientos y tenemos seres humanos”. Otro de ellos fue el de los alcaldes. “Es el vecino el que elige el alcalde y es el acalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde” o “España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles”.

El PP ha denunciado a través de sus redes sociales la “manipulación y sectarismo” de TVE “especialmente con los menores” y destacan que es algo que les “repugna”. Además, consideran que en vez de “Aprendemos en casa” debería llamarse “Adoctrinando en casa”.

El secretario general de los populares, Teodoro Gacía Egea destaca que “utilizar un programa infantil para humillar a Mariano Rajoy es de una extrema miseria moral”. Y recuerda que “TVE lo hace con el dinero de todos”. “Un día censuran y otro manipulan”, indica en su cuenta de Twitter. Por ello anuncia que el PP emprenderá acciones legales contra “todos estos atentados a la libertad”.