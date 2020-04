Sólo dos de cada diez españoles creen que el Gobierno es una garantía para superar la crisis del Covid-19

El Gobierno de Pedro Sánchez suspende en su gestión de la epidemia de coronavirus: el 67,4% cree que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos no ha reaccionado con rapidez ante esta crisis. Es una de las principales conclusiones del informe elaborado por Mesías, un think tank con sede en la Universidad CEU San Pablo. Este estudio demoscópico señala que el 62,7% de los entrevistados considera que los miembros del Gobierno no han actuado con ejemplaridad, y un 56,9% asegura, además, que no han actuado con responsabilidad y no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Tampoco aprueba el gabinete de Sánchez en su trabajo junto a las administraciones europeas y autonómicas: el 63,6% cree que no ha habido buena coordinación entre los Gobiernos de los Estados que integran de la Unión Europea; y un 50,3% considera que tampoco ha sido buena la coordinación del Ejecutivo central con las Comunidades Autónomas.

El reproche al Gobierno, según este informe, es tan fuerte que la propia gestión del presidente Sánchez y de sus ministros es percibida entre los españoles como una de sus principales preocupaciones a día de hoy. En concreto, es la quinta preocupación para los encuestados, con un porcentaje del 67,2%, sólo por detrás de la situación de las personas más vulnerables (92,2%), el futuro de la economía (86,9%), el efecto de la epidemia sobre el empleo (86,7%) y la salud de la familia de los encuestados (85,9%) . Completan la lista de preocupaciones los problemas que genera el confinamiento (42,2%), el abastecimiento de alimentos (41,2%) y la imagen y la reputación internacional de España (28,9%).

El Informe Mesías también incide en cómo esta crisis está reduciendo la confianza de los españoles en el propio Gobierno. Varios datos insisten en este extremo: el 47% de los españoles con titulación superior encuestados cree que el Ejecutivo no está generando confianza con sus decisiones en la gestión de la crisis generada por el Covid-19, frente a un 28,1% que considera que sí genera confianza; el 52,3% llega a asegurar abiertamente que no confía en el Gobierno a tenor de las decisiones que está tomando; entre los motivos que señalan los encuestados, destaca que el 49% afirma que el Ejecutivo no aporta valor con sus decisiones, el 47,9% sostiene que no ofrece seguridad; el 40,0% apunta que su labor no está ayudando a superar la crisis; y un 39,4% opina que no es útil. En resumen, el 50,5% considera que el Gobierno de Sánchez, con sus decisiones, no es una garantía para superar esta crisis con éxito, dato especialmente llamativo al contrastarlo con el 22,5% que sí ve en el equipo de Sánchez una garantía para superar las consecuencias de la epidemia.

Desencanto y desconfianza hacia la Unión Europea

Más allá del análisis de esta crisis en clave interna, el Informe Mesías también señala un importante desencanto de los españoles con la respuesta de la Unión Europea: el 36,4% de los encuestados no confía en la actuación de la UE en relación con la gestión de la crisis sanitaria, frente a un 28,2% que declara confiar en en las autoridades comunitarias. Al igual que ocurre con el Gobierno español, los encuestados con titulación universitaria muestran un alto nivel de insatisfacción y descontento con la gestión de la crisis del Covid-19 realizada por la UE: el 48,4% de los entrevistados se muestra descontento con su gestión (frente al 16,3% que opina lo contrario) y el 40,7% muestra su insatisfacción con el valor que aporta la Unión Europea con sus decisiones (frene a un 22,3% que mantiene una posición contraria).