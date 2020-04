Sánchez llevará «propuestas concretas» al PP a la reunión de mañana

La pandemia ha roto todos los esquemas. La crisis sanitaria nos aboca a una crisis económica y social sin precedentes. El FMI augura una caída del 8% que bien puede ser mayor según algunos expertos. El presidente del Gobierno tomó la iniciativa ante el bloqueo político, como se pudo ver en el Congreso en la sesión del pasado miércoles, y propuso un «Pacto de Reconstrucción», al que se han sumado todos los partidos.

Nadie quiere quedarse fuera porque el acuerdo lo pide más del 90% de la ciudadanía, aunque se tengan reticencias al sondeo del CIS. Sólo han quedado fuera VOX y la CUP. Hasta en esto los extremos se tocan. Mañana, Pedro Sánchez y Pablo Casado se verán las caras por videoconferencia. El presidente le propondrá sumarse al encuentro que se realizará esta misma semana. El día de la cita se mantiene en secreto, aunque «Casado ya tiene la fecha y la hora», aseguran fuentes bien informadas para evitar otro «numerito» como el de esta semana. Casado criticará que no haya contenidos claros y le dirá al presidente lo que le avanzó en el Congreso: que se remita al marco parlamentario.

El líder del PP está receloso. Todos los partidos se han avenido, incluso Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. Además, las encuestas afirman que el Gobierno recupera posiciones en la gestión de la crisis. Si hace unas semanas el apoyo se reducía al 37%, ahora llega al 55%. Cs que ha optado por el acuerdo llega al 46%, mientras el PP se mantiene estancado en un 31%. Por si fuera poco, Sánchez hoy escuchará a los presidentes autonómicos que le soliciten un «desescalado» por zonas, atendiendo que el virus impacta de forma diferente en el conjunto de España.

Al tiempo, les propondrá un Pacto Institucional de Reconstrucción.Y los barones del PP parece que están por la labor y así se lo han hecho saber a su líder, como ayer publicó LA RAZÓN. Así empezará el presidente del Gobierno una semana clave, para continuar también el lunes con una reunión con la dirección de la Federación de Municipios y también estarán presentes ediles del PP, como el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna. «El PP no puede estar en unas mesas de diálogo y en otras no», apuntan desde el entorno del Gobierno.

Los partidos acudirán al encuentro. Todos apuntan sus reticencias. Desde Junts per Catalunya que plantea la «autodeterminación» con el subliminal mensaje de que «una República Catalana gestionaría mejor la crisis», aunque los muertos en las residencias catalanas son un escándalo, la bronca con ERC cada día es menos disimulada y los anuncios de reparto de mascarillas por parte de la Generalitat siempre quedan en agua de borrajas.

Es más, Junts per Catalunya acrecentará la tensión aprovechando el coronavirus como una autopista hacia la independencia. Hasta el PNV o ERC. Los vascos quieren preservar sus prerrogativas y los republicanos reclaman la Mesa de Partidos. Todos abrazan la «reconstrucción» porque saben lo que se viene encima. «Con crisis y sin acuerdo, es el mejor caldo de cultivo para el populismo», afirma un analista político con un mensaje no muy alejado de lo que plantea el presidente francés, Enmanuel Macron.El PP reacio porque no quiere verse abocado a apoyar unos presupuestos a cambio de nada. El escenario idóneo para el PP sería que se rompiera el Gobierno -el cabreo por las tensiones de Podemos ha aumentado decibelios en sus relaciones con el PSOE- y Pedro Sánchez dependiera del PP para aprobar presupuestos. De esta forma, el PP podría hacer caer al ejecutivo cuando lo considerara conveniente y forzar una convocatoria electoral, en la que los populares, de Génova, confían en ganar ciegamente, aunque desde otros puntos no se ve tan claro. «Nos podemos equivocar». El fantasma de VOX los tiene atenazados. La incógnita para los populares es si se niegan al Pacto de Reconstrucción y se acentúa la crisis social, y por consiguiente el descontento, quién recogerá los frutos. ¿El PP o VOX?

Todos los partidos critican, al unísono, que no hay ni calendario ni hoja de ruta. «Habrá un orden del día económico y social. Será un orden del día con propuestas concretas, y el presidente apuesta por debates ejecutivos y fructíferos», apuntan fuentes socialistas. Los temas encima de la mesa serán la economía, las cuestiones sociales, la sanidad y la educación. En el Palacio de la Moncloa son conscientes de las dificultades, pero apremian porque «no hay tiempo. La crisis está ahí. Hay que ser rápidos». Estas mismas fuentes insisten «la oferta de pacto es sincero, y la mayoría lo acoge», porque es «un pacto de estado esperanzador».

Para demostrarlo, el presidente del Gobierno también se reunirá esta semana con los agentes económicos y sociales. Si bien, los contactos entre CEOE, CEPYME, UGT y CCOO y el Gobierno son constantes, Pedro Sánchez quiere dejar claro, con su presencia, que empresarios y sindicatos son claves en este acuerdo.Algunas fuentes empresariales apuntan que este acuerdo es «básico» si se quiere ir a Europa con mayores exigencias «abriendo el paso a los coronabonus», como planteó esta semana la patronal catalana Foment del Treball a la alemana Ángela Merkel, en una carta que cuenta con el apoyo de las principal de las principales patronales de las regiones más industrializadas de Europa.