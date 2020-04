Guardias civiles a la Fiscalía: nos niega medidas de protección que sí se dan a los Mossos

Una resolución de la Fiscalía de Siniestrabilidad de Valencia ha provocado la indignación entre muchos guardias civiles al resolver que deben cumplir con su trabajo, aunque no tengan medidas de protección contra el coronavirus.

“Mientras al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. pide que se dé a los mossos medidas de protección, otros órganos judiciales rechazan la misma medida para policías y guardias civiles, el fiscal de Siniestralidad Laboral de Valencia se ha permitido dar una lección de responsabilidad a los miembros de las FCSE recordándonos que, con o sin medidas de protección, tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo”, subrayan.

“Desde AEGC queremos recordar al fiscal que los guardias civiles no necesitamos que nadie nos recuerde cual es nuestro deber. Desde el comienzo de esta crisis sanitaria no hemos dejado ni un día de hacerlo y lo hemos hecho sin ninguna medida de protección”, agregan.

“Prueba de ello son los siete compañeros en activo que han fallecido por coronavirus y los más de 1.500 compañeros contagiados. Estos datos suponen que en algunas localidades hayan tenido que cerrar el cuartel porque, entre contagiados y personal que ha estado en contacto con ellos, se han quedado sin agentes. Esos hombres y mujeres que en muchos casos eran la única ayuda que tenían los vecinos, personas mayores, que resisten en la España vaciada”.

“Señor fiscal, AEGC no le va a decir como tiene que hacer su trabajo. Nosotros no somos tan arrogantes. Pero sí le vamos a pedir respeto a todos los que formamos parte de las FCSE si considera que no somos merecedores de llevar protección dígalo sin recurrir a que nuestro deber es trabajar en las condiciones que sea. Porque eso ya lo estamos haciendo. Pero eso sí, la próxima vez que le pare un guardia civil y le mire a la cara piense que tal vez puede estar contagiado, no saberlo y en cambio está ahí haciendo su trabajo con el riesgo de contagiar a los ciudadanos, incluido el Fiscal de Siniestralidad Laboral de Valencia”, concluyen.