Sin plan político ni económico

Habrá acuerdos en ayuntamientos y en comunidades bajo la presión de la debacle económica que se avecina. Del Gobierno y del PP se espera, como mucho, pactos puntuales en iniciativas en las que el principal partido de la oposición pueda presentar enmiendas durante la fase de tramitación parlamentaria.

Sin embargo, las expectativas sobre la anunciada comisión en el Congreso han ido diluyéndose. Se constituirá en los próximos días, pero en el ámbito parlamentario se teme que se cree «para dormir el tema», como aquella, recuerdan, que «se montó en 2017 bajo la presidencia de José Enrique Serrano (veterano diputado socialista) para el modelo autonómico». En teoría la comisión debe verse este martes en la Mesa del Congreso y en la reunión de la Junta de Portavoces. PSOE y Podemos han registrado ya su propuesta de comisión sin recabar el apoyo de nadie, y el PP tiene también su propia propuesta y anda centrado en la pelea con el PSOE por el formato y por ver quién la preside.

Mientras la política doméstica se entretiene en los pulsos de siempre, Bruselas es clave en el futuro económico, pero también en el futuro político de España porque puede llegar a condicionar el tiempo de vida del Gobierno de coalición. Todo depende de que no aprieten con medidas de ajuste antes de tiempo, que hayan aprendido de la lección de 2008 sobre lo que pasa con los populismos cuando se aplica la receta de la austeridad, y que den tiempo para que los ajustes se tengan que implementar cuando la economía empiece a crecer. Hay bastante unanimidad en que es muy difícil que nuestra economía se salve de una caída del 10 por ciento en este año, según la mayoría de los estudios públicos y privados.

En sus análisis, el principal partido de la oposición hace ya cálculos sobre la posibilidad de que antes de final de año llegue la condicionalidad de Bruselas y del BCE. De ser así, no ven viabilidad al Gobierno de Sánchez porque «Iglesias no se comerá un marrón como el que viene: Presupuestos, ajustes, desempleo». «Tendrán que unirse PSOE, PP, Ciudadanos y PNV para sacar un Ejecutivo a lo Mario Monti y pactar elecciones para dentro de un par de años». Hoy puede sonar a ciencia ficción, pero la incertidumbre sobre el futuro es absoluta. No hay plan político ni económico, ni en el Gobierno ni en la oposición, aunque el liderazgo corresponde al Ejecutivo.

Esta semana viene marcada por la falta de un plan de desescalada, el choque con las comunidades y las dificultades del Gobierno para poner en marcha el Pacto para la Reconstrucción.Quim Torra se ha colocado ya a la cabeza de la amenaza de una actuación unilateral y la Conferencia de Presidentes de hoy será crucial para medir la capacidad del Gobierno para manejar la crisis. Entre el pasado jueves y viernes ya han ido dando pasos para definir su desconfinamiento Canarias, Andalucía, Madrid, Valencia y el País Vasco. España es el único país de la UE que no tiene el Plan de Desescalada a fecha de hoy, a pesar de que llevamos semanas escuchando hablar de él.

También se ha producido un choque del Gobierno con las comunidades en Educación. La imagen es de caos porque después de varias reuniones el Gobierno parece haberse rendido ante la exigencia de que sean las autonomías las que gestionen a la carta el final del curso escolar. En la Universidad se ha dejado en manos de los distintos rectores, a los que instan a negociarlo con docentes y alumnos. Y llegando ya casi al mes de mayo, los alumnos que deben someterse a la EVAU no saben cómo, dónde ni con qué criterios lo harán.

Si ya fueron malos los datos del INEM del pasado mes, peor apunta aún la EPA del primer trimestre de 2020 que se conocerá el martes. Antes del día 30 el Gobierno está obligado a presentar ante Bruselas el Plan de Estabilidad Presupuestaria, donde se verá hasta qué punto ha tomado conciencia de la situación económica real del país. Estos datos se publicarán en un escenario marcado por los problemas que está habiendo en las ayudas a pymes y autonómos, el colapso del SEPE en la tramitación de los ERTEs, y el debate interno dentro del Gobierno sobre la Renta Mínima, renta que ya existe en España desde hace más de una década, gestionada por las CC AA y que da cobertura a 300.000 familias. Este lunes se espera que arranque el muestreo de test entre 30.000 familias, dirigido por el INE, y que dará un dibujo de la epidemia para afrontar la desescalada. Además de resultar insuficiente, no llegará a 65.000 pruebas, se hace dos semanas tarde y los resultados no estarán hasta dentro de ocho semanas. Esto aboca a España a hacer un plan de desescalada casi a ciegas. Y como remate, el daño al liderazgo de Sánchez que plantea el pulso interno de Podemos.