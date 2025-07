Las feministas del PSOE detectan fallos en el protocolo antiacoso de Sánchez: "Es flojo, sirve sólo para pasar el trámite"

En el PSOE y en la Moncloa están intentando dar por zanjada la crisis desatada por Francisco Salazar, uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez y que iba a servir para regenerar el partido tras los escándalos de corrupción, pero que acabó apartado por unos presuntos comportamientos sexuales inapropiados.

En el partido, se llevó el canal de denuncias a la página web principal y se difundió la existencia de un protocolo contra el acoso. Y en Moncloa, en una línea similar, se envió un correo electrónico a todos los trabajadores de Presidencia del Gobierno y, a partir de septiembre, se les dará un cursillo de "refuerzo" para pulir comportamientos machistas.

Sin embargo, hay un sector del partido que se niega a dar por zanjada la crisis: el sector feminista. Estas mujeres del PSOE creen que su formación no ha acertado con la respuesta que ha dado al escándalo.

Denuncian, en conversación con LA RAZÓN, que el protocolo está lleno de fallos y que la información no es clara. "Es un protocolo más que flojito. Está hecho para pasar el trámite. En toda la respuesta del partido hay mucha inconcreción, falta información y también falta formación", asegura un alto cargo del partido.

Una de las cosas que más ha molestado a las feministas del PSOE es que no es fácil de entender dónde está el protocolo, ni está claro en qué parte de la web se encuentra el canal para denunciar. De hecho, si se busca en Google "protocolo contra el acoso sexual del PSOE", el primer resultado es un documento de 2021. Este es un protocolo absolutamente desfasado: el actual y vigente es 2025 y es, sin embargo, más difícil de encontrar.

Para encontrar el documento actual, hay que ir a la página web del partido, bajar a la parte inferior, ya que no está en el menú principal, y pinchar en un apartado que se llama 'Canal de comunicación'. Ahí, ya sí, está habilitado el canal de denuncia y un enlace para poder leer el protocolo de 2025 ante los casos de acoso sexual, cuya elaboración fue encomendada por el Congreso Federal celebrado el año pasado en Sevilla.

Todo esto, sin embargo, es relativamente nuevo. Aunque existía en algún lado de la nube, el PSOE no lo incluyó en su página principal hasta el pasado sábado, como reacción a las noticias que apuntaban que Francisco Salazar podría haber tenido comportamientos sexuales inapropiados con dos mujeres.

Ese mismo día, Salazar iba a ser ratificado como número dos de la Secretaría de Organización, en un intento de solucionar la anterior crisis abierta por Santos Cerdán, pero las noticias acabaron con él fuera de Ferraz y de Moncloa.

"El hecho de que no existiera un canal claro es lo que hizo que la gente que sufrió esos acosos no lo denunciara", asegura una fuente del ala feminista del partido. "Lo único que podían hacer las víctimas era comentarlo entre ellas, pero con eso no es suficiente", añade.

Todos los fallos

Además, las feministas han detectado numerosos fallos en el protocolo actual, el de 2025. Uno de los más graves es que se especifica que hay un Órgano contra el Acoso "especializado e independiente" designado para analizar las denuncias que lleguen, pero no se especifica quién forma parte de ese Órgano.

Las víctimas, desde su vulnerabilidad, no saben exactamente ante quién están denunciando. Tampoco saben si las personas que forman ese comité son fijas o varían. Además, se especifica que los especialistas son nombrados por la Ejecutiva del partido, misma Ejecutiva a la que habría pertenecido, por ejemplo, Francisco Salazar si no hubiera estallado el caso a través de la prensa.

Otro de los fallos es que el protocolo habla de las distintas fases que se suceden tras una denuncia, pero no informa de los tiempos que dura cada fase, por lo que una posible víctima tampoco sabría si su proceso avanza o se estanca. Sí se hace referencia a que, una vez presentada la denuncia, hay siete días naturales para recibir el acuse de recibo. Pero según el marco legal vigente, este periodo debería ser de 24 horas y no de una semana.

También ha molestado que el protocolo no incluya referencias a su vigencia y a cada cuánto deberá ser revisado, ni hace referencia tampoco a las situaciones de acoso digital, que sí se incluye en protocolos más punteros.

Las feministas también explican que el partido se ha equivocado con lo relativo al anonimato de las denuncias. Desde el Comité Federal del pasado sábado, tanto Pedro Sánchez como otros cargos han animado a sus compañeras a denunciar si sufren acoso, pero también a que los testigos denuncien si ven algo. Y uno de los principales argumentos ha sido el del anonimato de las denuncias.

De hecho, en el canal habilitado en la web, se puede hacer una denuncia anónima. En el protocolo, en cambio, no pone nada del anonimato. Pero, con afán aclaratorio, desde el sector feminista piden que las denuncias sean confidenciales, pero no anónimas. Las denuncias anónimas podrían entorpecer la labor de investigación o servir para lanzar acusaciones fundadas. Hay otros protocolos institucionales, como el del Congreso de los Diputados, que sí especifican que las denuncias son confidenciales, pero no pueden ser anónimas.

"En el PSOE tenemos que dar mejor ejemplo. Tenemos muchísimas expertas en Igualdad y da la sensación de que se está yendo a cumplir lo mínimo", asegura una persona del sector feminista. "Estamos obligando a las empresas a poner en marcha unos protocolos, que cuestan esfuerzo y dinero, y después resulta que los que legislamos somos los que no estamos haciendo las cosas bien", critica.