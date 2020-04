Rivera confirma que participará en la V Asamblea del partido después de que Cs dijera que lo había declinado

Ciudadanos celebra entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayor su V Asamblea General tras decidir aplazarla el pasado 9 de marzo por la crisis del coronavirus, antes incluso de conocer que ese fin de semana en la que estaba programada se decretaría el estado de alarma.

El expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, finalmente ha comunidado al partido que participará mediante la proyección de un vídeo, después de que el partido indicara que no iba a participar de ninguna manera en dicha Asamblea a pesar de que había sido invitado. Según fuentes del partido, Rivera había declinado participar en el cónclave entonces presencial y ahora telemático, pero finalmente, y “atendiendo a las circunstancias excepcionales de partido", confirmó su participación mediante esa alocución que se visionará durante el próximo jueves. De esta manera habrá mensaje de despedida a los afiliados del que fuera el primer presidente de Cs.

Desde Cs justificaron en un princpio su ausencia señalando que, según las normas del partido, en este tipo de actos no estaba prevista ninguna intervención del presidente saliente, e indicaron que se trataba de una decisión personal que finalmente ha debido reconsiderar. No obstante, fuentes del partido aseguraron que la lista de invitados no estaba cerrada, aunque al ser una Asamblea telemática destacaron las invitaciones perdían fuerza.

La V Asamblea General de Cs decidirá entre otras cosas los nuevos estatutos del partido así como el documento de estrategia que será la hoja de ruta que marcará el rumbo de la renovación del partido naranja ya liderado por Inés Arrimadas. Unos 510 compromisarios ejercerán su derecho a voto y además podrán ver lo que han votado ya que saldrá claramente reflejado junto a su fotografía. El domingo será cuando se voten los 125 consejeros mediante listas abiertas.

En dicho cónclave telemático Ciudadanos emitirá en abierto determinadas partes de la asamblea, como el informe de gestión de la anterior directiva o el discurso final de Inés Arrimadas.