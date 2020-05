En los últimos días tres intervenciones de la Policía Nacional en Madrid han sido objeto de crítica por acudir a aquellos lugares en los que se estaban realizando protestas contra la gestión del estado de alarma por parte del Gobierno. La Policía Nacional acudió el pasado 10 de mayo al recibir la denuncia de que se estaba produciendo una concentración de unas 100 personas en la calle Núñez de Balboa, sobre las 20:30 horas, que coincidía con una protesta de vecinos en sus balcones (cacerolada y música) Asimismo el 11 de mayo, los agentes tuvieron que actuar ante otras dos concentraciones: Una en el mismo lugar (calle Núñez de Balboa) a las 20:15 horas, con similar asistencia y reclamando la dimisión del Gobierno y el acceso a test de diagnóstico de Covid19 y otra en la calle Condado de Treviño con unos 150 asistentes que protestaban por la gestión del Gobierno.

Ante las quejas recibidas por las actuaciones policiales, el sindicato CEP ha querido dejar claro que no aceptarán “ordenes politíticas” que vulneren derechos como la “libertad de expresión” y ponen a disposición de los agentes sus servicios jurídicos para denunciar cualquier presión en este sentido.

La CEP justifica este anuncio advirtiendo que “sería inaceptable en una democracia” limitar libertades fundamentales en las actuaciones policiales para para hacer cumplir la ley en el marco de la restricción de movimientos por el estado de alarma".

La Policía Nacional no trabaja ante una crisis de seguridad sino ante una sanitaria y la protesta en balcones, con banderas, en redes sociales o de cualquier otro tipo, siempre que no vulnere la normativa sanitaria o constituya un delito público, debe respetarse como lo ha sido en otras ocasiones", añade la CEP en un comunicado.

Asimismo, defiende que la Policía está para informar y no sancionar y que son los políticos los que deben dar explicaciones al tiempo que recuerdan que ellos son de los más afectados en esta crisis y que sufren un gran riesgo frente al Covid-19.

Los 4 puntos del Comunicado de la CEP:

1.- CEP pone a disposición de sus afiliados los servicios jurídicos del sindicato en toda España para que, caso de que existan órdenes de intervención con motivaciones políticas o restricciones de libertades fundamentales que vayan más allá de lo permitido en estado de alarma podamos proteger a esos compañeros ante algo que sería inaceptable en una democracia y señalar públicamente a quienes arriesguen la seguridad legal de los policías.

2.- Las limitaciones de movimientos del estado de alarma no afectan a ninguno de los otros derechos constitucionales, como la libertad de expresión. La Policía Nacional no trabaja ante una crisis de seguridad sino ante una sanitaria y la protesta en balcones, con banderas, en redes sociales o de cualquier otro tipo, siempre que no vulnere la normativa sanitaria o constituya un delito público, debe respetarse como lo ha sido en otras ocasiones.

3.- La prioridad de los policías es informar y ayudar al ciudadano. Solo se proponen multas por comportamientos que arriesgan la salud de los demás y se hace con una Ley Orgánica que quienes antes la calificaban de “mordaza” ahora defienden su aplicación con máximo rigor. Recordamos que los policías no sancionan sino que proponen la sanción y que son las Delegaciones del Gobierno las que ejecutan esas multas, que además pueden recurrirse. Las explicaciones hay que pedirlas a los responsables políticos de esas instituciones.

4.- Los policías también arriesgamos en esta crisis, como lo demuestran los datos de compañeros que aún sufren el Covid19 o están en casa por síntomas compatibles con el virus (más de un millar en total) sin tener aún acceso a test de diagnóstico en cantidad suficiente como para poder incorporarse al trabajo con las garantías debidas. En CEP queremos recordar a todos los que han fallecido por la enfermedad y, más en concreto a los policías Juan José Fernández (Guías Caninos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana), Sebastián Sabariego (Comisaría Provincial de Málaga), José Luis Gómez (Puesto Fronterizo de Gerona), Francisco Redondo (unidad de seguridad de la Delegación del Gobierno en Madrid) o Rafael Ortiz (Comisaría Local de Pozuelo de Alarcón) y de los demás en segunda actividad o jubilados a cuyas familias damos nuestro pésame.