Ayuso: “Esperen a que la gente salga a la calle que lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma”

Tensa jornada en el Pleno de la Asamblea de Madrid esta mañana durante la sesión de control al Gobierno regional. Los grupos parlamentarios no han querido dejar pasar la ocasión y se han lanzado a todo tipo de críticas contra la gestión que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, esta liderando en la lucha contra la pandemia ocasionada por el coronavirus, que causa la enfermedad covid-19, al tiempo que desde el grupo popular han hecho una contundente defensa de la gestión de su presidenta, respondiendo con duras críticas a las campañas lanzadas por los partidos de la oposición.

“La resistencia” en Núñez de Balboa

La presidenta de la Comunidad ha respondido a la portavoz adjunta de Unidas Podemos-IU, Sol Sánchez, que ha criticado que el modelo de la dirigente es “el de los que confunden la libertad con sus privilegios, el de los ‘cacerologolfistas’ de Núñez de Balboa, hacer mucho ruido, lastrar la recuperación de España y vivir de las rentas, del trabajo de otros”. Para la parlamentaria, está claro que todo esto lleva a “repetir errores del pasado en el presente” para dejar a todos “sin futuro”. A su parecer, Ayuso “es un verdadero peligro para el bienestar, la sostenibilidad y la salida de la crisis”.

Ayuso, en su respuesta ha dicho “que políticos de su ideología me digan a mí cómo vivir o no de otros, cuando son ustedes los que lastran la economía de los emprendedores, de los empresarios, de las personas que ponen en juego su patrimonio para crear empleo es por lo menos sonrojante”.

La presidenta ha salido en defensa de los vecinos y ha sostenido que “atacar directamente a estos vecinos cuando muchos de ellos se van a arruinar a costa de sus políticas es cuanto menos una falta de respeto a todos y una vergüenza”. A su parecer, es el Gobierno de España, de PSOE y Podemos, “el que está haciendo más daño que nadie a la economía, y precisamente a todas esas familias que no están ingresando ni un solo euro, actuando tarde y manera negligente”.

También ha querido remarcar, a su entender, la falta de medidas para solventar la crisis económica por parte del Gobierno central. “Sin poner ningún tipo de medidas están lastrando las economías de los más vulnerables que vienen de otros países huyendo de la miseria y de la pobreza que ustedes instalan cada vez que llegan de manera totalitaria al poder y utilizar aquellos resortes del mismo para ir contra los que no opinan de la misma manera”, ha espetado.

Desde el Ejecutivo central, según la presidenta, “en lugar de estar utilizando los medios de La Moncloa para ayudar a las personas que peor lo están pasando” están intentado “comprar medios de comunicación para imponer una sola verdad que es la miseria y la pobreza” que van a instalar.

Además, ha asegurado que están aprovechando el mando único y que las familias están encerradas en sus casas y no pueden salir “libremente a manifestarse aunque sea un ratito por las tardes en su propia calle” para “imponer todo tipo de barbaridades, imponer que las rebajas puedan hacerse o no, intentar de manera inflexible arremeter contra los empresarios, decir cómo tienen o no que crear empleo y medidas tan absurdas como imponer una cuarentena de quince días a los que visitan España”. “Están aprovechando la mayor crisis que ha vivido la historia reciente para imponer un mando único dictatorial y esperen a que la gente salga a la calle porque lo de Núñez de Balboa les va a parecer una broma”, ha lanzado, según recoge Europa Press.

Mano tendida al diálogo con Gabilondo

En su turno, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha mantenido el tono serio, pero contundente huyendo de la crítica fácil de la que hizo gala el pasado día en una entrevista en TVE, con una clara referencia a las burlas que ha sufrido Díaz Ayuso la última semana. Gabilondo, tras criticar, a su entender, la falta de autocrítica de la presidenta de la Comunidad, le ha reiterado su petición para que lidere un pacto por la reconstrucción.

“Esperamos que promueva ese espacio y nos convoque a él. Trabajamos por el máximo acuerdo posible, huela o no huela la carta a lo que huela”, ha dicho Gabilondo, en referencia a las palabras del portavoz en la Asamblea del PP, Alfonso Serrano, que ha dicho que la carta enviada ayer por Gabilondo “huele muy bien”, pero no concuerda con las campañas lanzadas por el PSOE contra la presidenta regional, destacando las “repugnantes palabras” del diputado socialista Rafael Simancas ayer en La Sexta, o de la representante del PSOE-M en la asamblea.

En su repuesta, Díaz Ayuso, con tono igualmente serio y contundente, le ha respondido que “las campañas de desprestigio que me lanza su partido constantemente dificultan mucho la labor”. “Aquí, tienen muy buenas intenciones. Yo se lo aprecio y el diálogo con usted siempre va a ser frecuente. Dígale a su partido que me deje de meter querellas a través de los ayuntamientos donde gobiernan ustedes y, por supuesto, hablaremos cuando quiera”, ha manifestado la presidenta madrileña, en palabras recogidas por Efe.