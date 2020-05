Jupol, contra los “bulos” sobre la Policía

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, critica cómo se les está "tratado de “utilizar como arma arrojadiza” por unos y como “parapeto” por otros, algo que destacan ya no les sorprende ya que lo “hemos vivido campaña tras campaña electoral, con promesas varias que al final caen en el olvido”.

El portavoz del sindicato, Pablo Pérez asegura que la “neutralidad y la imparcialidad” es una de las características de los policías en el ejercicio de sus funciones y “todas y cada una de nuestras actuaciones van dirigidas a defender el libre ejercicio de derechos y deberes de todos, así como hacer cumplir la Ley”. Por ello, recuerda que “cuestionar las leyes no es algo que competa a los Policías, y en la actualidad, nos guste más, o menos, el Real Decreto 463/2020 nos marca las directrices de nuestras intervenciones”.

Pérez lamenta y considera “injustos” los ataques a la Policía Nacional “desde algunos sectores de nuestra sociedad”, por las diferentes intervenciones que se están publicando en redes sociales y medios de comunicación por dejar "en duda la profesionalidad de quienes formamos parte de una de las instituciones mejor valoradas por los españoles, e insinuando que somos una Policía “Política””. Por ello, el portavoz de Jupol asegura que “nada más lejos de la realidad” y recuerda que siguen siendo la misma Policía de antes de comenzar la crisis del coronavirus; “los mismos que la combatimos en primera línea sin los medios de protección necesarios, los mismos que os cantábamos el cumpleaños feliz a pesar de que nos costara, en algún caso, la reprimenda del jefe”.

La Policía “propone para sanción”

Jupol asegura que “la Policía no sanciona por llevar la bandera de España”, una bandera que lucen todos los agentes en su uniforme “con orgullo” y afirma que “tampoco lo hacemos por las caceroladas o los gritos o críticas en contra del Gobierno”. Además, recuerda que la Policía “no sanciona” si no que “propone para sanción” por el incumplimientos del Real Decreto, y es la Delegación de Gobierno quien tramitará y sancionará o no según estime.

La Policía Nacional, junto a la Guardia Civil, “somos unos de los grandes olvidados por este Gobierno en la gestión de la crisis del COVID-19” ya que recuerdan han estado sin los medios necesarios para realizar su trabajo, expuestos de forma continuada al contagio, sin que se les haya reconocido como “colectivo de alto riesgo”, sin “test” para verificar su estado de salud “viendo como desde el Ministerio del Interior se hacia una gestión nefasta de la situación”, subraya. Asimismo, apuntan a que lo que les ha dolido a la Policía, y a todos sus agentes es “la poca valentía de nuestro Director Adjunto Operativo (Máximo mandatario Policial), de nuestro Director General de la Policía (Primer cargo Político dentro la Policía) -Francisco Pardo Piqueras- e incluso, del ministro del Interior, el Grande-Marlaska”. Pablo Pérez, portavoz de Jupol destaca que “ninguno de ellos ha sido capaz de dar la cara por los suyos, por sus policías, ante las numerosas críticas”, más aún cuando, recuerda “todas y cada una de las actuaciones eran acordes a derecho y de acuerdo a la normativa y legislación vigente” pero recuerda que prefirieron mantenerse “ocultos”, ejerciendo de jefes, pero no de “líderes”, y “sin zanjar de manera contundente todas y cada una de esas manipulaciones”.

Por ello, Pérez pide sus dimisiones. “Espero que tengan un poco de decencia, que asuman la responsabilidad y si consideran que no están a la altura, dejen paso a alguien que realmente defienda a esta institución que tanto amamos los que la componemos: La Policía Nacional”. “Los Policías siempre estaremos para servir al ciudadano, para defender sus derechos y libertades, y para hacer cumplir la ley”, asegura.

Desde Jupol, su portavoz asegura que entienden la difícil situación que todos los ciudadanos están pasando, y desean y esperan que ellos “comprendan la que estamos viviendo nosotros”.