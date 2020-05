El Gobierno no ve problemas en su relación con el PNV: “Tenemos una relación estable”

A pesar de la semana crítica tras el pacto del PSOE con Bildu, que ha causado un malestar profundo entre uno de los socios más fieles de Moncloa, el PNV, el Gobierno considera que tienen una “alianza estable” con el partido vasco, y justifica que el acuerdo con el partido abertzale ha sido “puntual” y “al que se ha visto obligado” para sacar adelante la prórroga del estado de alarma. La ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha diferenciado al PNV de Bildu, con el primero ha reafirmado que mantiene una “alianza estable”, mientras que con Bildu, se trata de “acuerdos puntuales.” En rueda de prensa tras la onceava conferencia de presidentes, ha reafirmado que “nosotros mantenemos contacto permanente con el PNV. Hay muchos aspectos que abordamos, tenemos una alianza estable. Una cuestión son las alianzas con las formaciones políticas para la investidura del señor Sánchez, otra cuestión son los acuerdos puntuales después de que estuviera en riesgo la salud de los ciudadanos”, ha clarifiado.

Sobre una posible sexta prórroga del estado de alarma, la ministra de Hacienda cree que será una decisión a tomar según avancen los datos de la pandemia, pero, ha garantizado que “si fuera necesaria una prórroga seguiríamos contando con el PNV”.

El Gobierno negociará esta semana con las fuerzas políticas en el Congreso los criterios para abordar el reparto del fondo no reembolsable de 16.000 euros que será repartido a las comunidades autónomas desde este mes de junio y que se completará en diciembre. Así se lo ha comunicado el presidente del Gobierno a los presidentes de todas las comunidades autónomas en la onceava conferencia de presidentes dominical desde que Moncloa decrerata el estado de alarma. Lo ha confirmado la ministra portavoz del Gobierno: "Esta semana empezaremos el contacto para abordar los criterios de reparto del fondo no reembolsable. Los 6.000 millones de la parte sanitaria estarán a disposición de las comunidades a partir de julio. Como Gobierno no tenemos otro objetivo que tener un sistema sanitario fuerte y para ello es necesario que las comunidades cuenten con recursos para hacer frente a la pandemia y para prepararse ante un posible rebrote”, ha explicado.

La también ministra de Hacienda ha insistido en que el Gobierno "ha manifestado la voluntad de diálogo en todos los ámbitos y ha asegurado que Moncloa encontrarán “una negociación con los partidos para que el reparto sea equitativo”. Según ha valorado, el objetivo ahora es el de que los criterios de reparto del fondo no reembolsable sean negociados por todas las formaciones políticas. Como ha recordado, el fondo estará compuesto por 10.000 millones de euros para gasto sanitario, 1.000 para gasto social y otros 5.000 euros para compensar la caída de ingresos en las comunidades. El montante sanitario será abonado en julio, mientras que el resto del fondo se abonará durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre.

Ante las críticas vertidas por varios presidentes autonómicos esta mañana ante el presidente del Gobierno por la continuidad semanal de la conferencia de presidentes, que reclaman una “metodología más útil”, el Gobierno respalda su utilidad. "Realmente se ha puesto de manifiesto que era necesario un foro de seguimiento sistemático. Han sido semanas duras, de sacrificio, pero los datos sanitarios van indicando que estos días se van quedando atrás. A partir de mañana la totalidad del territorio español estará como mínimo en fase 1. Ha sido el esfuerzo colectivo el que nos ha permito dejar atrás la etapa más crítica”, ha asegurado la ministra portavoz.