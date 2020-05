Guardias civiles dicen que las injerencias del Gobierno denotan nerviosismo

Las injerencias traídas al escenario operativo de los guardias civiles denotan nerviosismo y muy poco respeto a la independencia con la que deben actuar los agentes de la policía judicial. Y los responsables políticos sin explicar nada, aludiendo a “un proceso normal de renovación de los equipos”.

La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) señala en una nota que “por si la ofensa era poca para los guardias civiles, el Consejo de Ministros decide aplicar una subida de sueldo pactada en 2018. No puede ser más obsceno e insultante el momento elegido, como si el honor tuviera un precio”.

Por su parte, la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo (HABECU) señala que “honor, sacrificio, lealtad son los principios que deben presidir las actuaciones de los guardias civiles. En ningún lugar aparece la fidelidad. Hay personas que confunden lealtad con fidelidad, y si se trata de políticos, incluso con militancia. Este no es el caso del Coronel cesado, que no ha hecho otra cosa que cumplir estrictamente lo dispuesto en la Ley”. “Queremos reivindicar una vez más la ejemplaridad de la Guardia Civil como Institución al servicio de los españoles y estrictamente cumplidora de la legalidad vigente, con absoluta neutralidad política y ajena a los avatares e intereses de los partidos políticos y sus luchas no siempre limpias por el poder”. “Y lo hacemos así porque al socaire de esta destitución alguien podría pensar que otros componentes del Cuerpo que no han sido cesados pudieran estar cumpliendo consignas de los políticos de turno, o también que el próximo Coronel que sea designado para el mando de la Comandancia de Madrid viniera ya predispuesto a seguirlas. Eso sería tanto como admitir que la Guardia Civil está al servicio del gobierno y no de la Nación y nada más lejos de la realidad. La Guardia Civil no es una herramienta que el gobierno de turno pueda usar a su antojo en favor de sus intereses partidistas”.