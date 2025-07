Feijóo es reelegido presidente del PP con el 99,24% de los votos

Básicamente por aclamación, con un 99,24% de los votos, Alberto Núñez Feijóo ha sido reelegido presidente del Partido Popular para un segundo mandato en el que su único objetivo será llegar a la Moncloa. La votación se ha producido en la tarde-noche de este sábado, en la segunda jornada del XXI congreso nacional de la formación, que tiene lugar en el recinto ferial de Ifema, Madrid.

Con un censo electoral de 3.212 compromisarios, se han emitido 2.799 votos; de los cuales 2.760 han sido a favor de la candidatura de Feijóo, 21 en blanco y 18 nulos, con lo que en Génova proclaman que "se reconfirma el respaldo abrumador al presidente del PP".

Previamente, el ya confirmado líder de la formación ha pronunciado el primero de sus discursos. Nada más tomar la palabra, ha aclarado que el objetivo de esta cita no es reconstruir una organización política destrozada por las cuitas internas, como sucedió en 2022, sino "reconstruir España".

A partir de mañana, su meta final será la Moncloa, nada más y nada menos. "Estamos aquí por el cambio desde el Gobierno de España, es lo que toca y si no conseguimos el cambio hemos fracasado este congreso por muy bien que salga", ha proclamado. Para amarrar el poder, ha vuelto a invocar la cifra mágica que tiene en su cabecera: "Diez millones de votos".

Una mayoría social que todavía no refleja la demoscopia. De ahí el decálogo de compromisos que ha detallado para persuadir a votantes de izquierda, centro y derecha. Desde una "centralidad política" que, ha aclarado, "no es indefinición, sino ambición". No se trata de "prescindir ni de ideología ni principios".

Para dar credibilidad a sus intenciones, se ha comprometido a "un cambio de raíz en España", mucho más ambicioso que "un cambio de siglas" en la sede de la presidencia. Y para diferenciarse de su rival, ha insistido: "No vamos a ser nunca el partido que nuestros adversarios quieren que seamos. Conmigo España no está ni estará en venta". Lo más parecido a una línea roja a los nacionalistas. "Somos el único partido que no negocia, ni negociará con la unión entre españoles".

También evocado a Adolfo Suárez, con su "puedo prometer y prometo" para afirmar: "Yo sí tengo palabra, y la cumplo". Al igual que el grueso de la parroquia pepera, Feijóo ha dado por sentado que en la siguiente cita con las urnas logrará descerrajar las puertas de la Moncloa con un éxito rotundo. "Los vamos a arrasar", ha augurado. Por lo pronto, ya cuenta con un nuevo mandato de su partido para cumplir con la misión echar a Sánchez.