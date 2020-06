El polémico mensaje de Marcos de Quinto a Irene Montero que ha incendiado Twitter: “Así ha llegado a ser ministra”

Por la mañana temprano las redes sociales ya estaban bien encendidas. El culpable de tanto acaloramiento en Twitter, con idas y venidas de improperios, ha sido el ex diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. En un mensaje acompañando a un artículo de “Vozpópuli” sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, el político resaltaba como interesante la pieza y cometió un error al no darse cuenta de que algunas de sus palabras podrían malinterpretarse. Esto es Twitter: así fue.

Todavía a estas horas se cuestiona la intención, pero lo que está claro es que la elección de las palabras de De Quinto no fue la más acertada. Adjunto al artículo titulado “Por qué Irene Montero nos trata a las mujeres como auténticas subnormales?, reflexionó sobre que el “repaso a la ministra que alerta a las mujeres para que “no se arrodillen ante los hombres”. Nada más inocente hasta que decidió matizarlo: “Cabe reconocerle cierto conocimiento en este tema, porque así ha llegado a ser ministra”.

Interesante repaso a la ministra que alerta a las mujeres para que “no se arrodillen ante los hombres”.



Cabe reconocerle cierto conocimiento en este tema, porque así ha llegado a ser ministra. https://t.co/hyYEkt5NHx — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) June 19, 2020

En ese momento la red social explotó hasta convertir a De Quinto en Trending Tópic y llevarse todos los calificativos posibles: “impresentable”, “Machista asqueroso” y “Repugnante”. Ante el aluvión de críticas, el empresario aclaró en el siguiente tuit de su cuenta que “cuando digo “así ha llegado”, me refiero a “alertando”... no a “arrollidándose”. No nos confundamos, por favor”. Pero fue tarde y la pólvora ya se incendiaba en todas partes. De Quinto, ajeno al jaleo, decidió dejar la polémica para otro día.