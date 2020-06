Manifiesto por la unidad política

Dejar atrás la política de la crispación en la que las fuerzas políticas se han instalado en los peores meses de la historia reciente en España. Esa es la máxima que defienden casi 70 entidades económicas y civiles y que ha motivado que suscriban un manifiesto que ya tienen en sus manos todas las fuerzas políticas que residen en el Congreso.

Los firmantes instan a los portavoces de los grupos parlamentarios a comprometerse en un acuerdo de Convivencia y de relanzamiento económico y social con el fin de reforzar el sistema democrático, y que posibilite la recuperación económica tras la crisis sanitaria provocada por el Covid-19

Apelan a recuperar el “espíritu de consenso que se vivió en la Transición y que abrió paso a la etapa de mayor libertad y prosperidad de la historia de España”. Una de las organizaciones que impulsa este consenso común es la Fundación Joan Boscà, presidida por Joaquin Güell, que, en conversación con LA RAZÓN, reconoce la preocupación de su entidad y de las firmantes de que “ante la magnitud de la crisis a la que nos enfrentamos, nos preocupa el enfrentamiento exaltado y estéril entre las principales fuerzas políticas” .

Es por ello que, reclaman a todos los partidos tomar “medidas de consenso tanto en política fiscal, de gasto público y sobre política laboral”, entre otras. Según el análisis de su presidente, ante la patente fragmentación política, su interés no es el de dirigir o presentar la fórmula exacta que deban tomar los partidos para buscar el consenso. “Nosotros no sustituimos a la acción política”, aclara. “Los políticos tienen su responsabilidad, y en muchas ocasiones se acusa a la sociedad civil de no asumir la suya. Nuestro trabajo es pronunciarnos así -con este comunicado- animarlos a que busquen espacios comunes y que no contribuyan a la incertidumbre social”, recalca.

En representación de estas organizaciones civiles, Güell, apela al Gobierno como primer responsable a marcar el rumbo, y confía en que se sumen al acuerdo “los partidos que busquen un espacio de consenso dentro del marco constitucional y bajo políticas moderadas”. “La búsqueda de acuerdos debe traducirse en hechos tangibles, desde un genuino espíritu de colaboración que sustituya al actual de confrontación”, apela el comunicado.

De hecho, las sociedades civiles refrenda que si ya hace unos meses “ante las tensiones separatistas y la crisis de la organización territorial del Estado ya hacían del acuerdo entre fuerzas políticas constitucionalistas una necesidad imperiosa”, ahora, tras la crisis del coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales, ese marco de consenso resulta “inexcusable”.

La sociedad civil no ve otro camino posible para poner solución a la etapa de reconstrucción que ahora debe liderar la clase política y aduce que “sin el acuerdo, la política española continuará reducida a un enfrentamiento estéril, provocando la crispación y el rechazo de un número cada vez mayor de ciudadanos”. De hecho, advierten que “una sociedad en crisis y alejada de sus instituciones” es un “peligroso caldo de cultivo para populistas y extremistas de todo signo”.

