Casado a Sánchez: “Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos”

El líder del PP, Pablo Casado ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que después de cien días con “poderes excepcionales” no ha conseguido la “nueva normalidad” si no una “dura realidad” donde apuntó, faltan más de 40.000 “compatriotas”, aunque no los reconozca el Ejecutivo e indicó que ya hay rebrotes cirticando así que el Gobierno “no ponga medidas para evitar que entren contagiados por los aeropuertos españoles”. Con ello, le preguntó al presidente del Gobierno, durante la sesión de control por las previsiones económicas y sociales del Gobierno.

El presidente de los populares criticó que desde el Ejecutivo solo amenacen con volver al estado de alarma, en vez de aplicar el estado de alarma. Recordó que el FMI recuerda que España es quien más va a sufrir la debacle y el desempleo sea el que más va a aumentar. Por ello afeó que el Gobierno vaya a acabe con el programa de liquidez cuando cierran grandes empresas ni que rechace tender los ERTE poniendo en riesgo a millones de españoles.

Por su parte, Sánchez reiteró que se espera una caída brusca en el primer semestre del año y que a partir del segundo semestre y del próximo año se produzca una “recuperación vigorosa”. El presidente pidió “unidad” porque además de salvar vidas también se salvan “empresas” y “empleos”. En este punto, Sánchez aseguró que el Gobierno le ha tendido la mano al PP, pero que el principal partido de la oposición “no quiere llegar a acuerdos”. “Empiece por lo básico, defendiendo los intereses de España en Europa”, le ha espetado el presidente.

En Moncloa existe malestar por la estrategia de los populares de alinearse con sus homólogos europeos para pedir un mayor condicionamiento a España para la recepción de las ayudas, por ello, Sánchez demandó que si se quiere “arrrimar el hombro” se comience por no poner trabas al fondo de recuperación en Bruselas, se apoye la tasa digital contra las tecnológicas y se retire el “informe ignominioso que se envió a Europa y pone en tela de juicio la democracia en España”.

Sin embargo, Casado volvió a insistir a Sánchez que “mientras pide adhesión incondicional, rechaza mi mano tendida”, “tira la piedra y esconde la mano”. Y le recordó que cuando el PP votaba a favor del estado de alarma “sacó a Lastra a insultarnos, aquí”, y que ahora que anuncian el apoyo a los decretos “saca a la señora Montero usando la Moncloa para atacarnos”. El líder del PP apuntó que el plan de recuperación europea es una propuesta del PP y que solo se le está pidiendo “estabilidad y responsabilidad para las futuras generaciones. ¿Es eso antipatriota?”, le espetó.

El PP siempre les apoya en Bruselas como hizo con Solbes, Almunia o Borrell mientras usted vetaba a Guindos y Cañete. “Somos la oposición responsable que usted nunca ha sido”. Casado volvió a recordar a Sánchez el “pacto Cajal” que le ha propuesto, la oficina nacional para el Covid, y un plan jurídico de alternativa frene a rebrotes. Además, el PP votará a favor del decreto de nueva normalidad, aunque le parece “insuficiente”. “No le vendría mal escuchar a un partido que ha gestionado dos recesiones y dos epidemias. La pelota sigue en su tejado. Deje de buscar chivos expiatorios y empiece a gobernar para todos de una vez”.