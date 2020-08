Almeida sobre la reunión de Sánchez con los empresarios: “España claro que puede, la pregunta es; ¿Pedro Sánchez puede?”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida se ha estrenado esta mañana como nuevo portavoz nacional del PP. Tras la reunión del comité de dirección de los populares ha comparecido en rueda de prensa para hacer un alegato a la necesidad de que el Gobierno se atenga a establecer un marco normativo para afrontar la segunda oleada de la Covid en España. “No puede ser que cada comunidad tenga que buscarse la vida”, ha respondido después de que el presidente del Gobierno descargara la responsabilidad a los territorios sobre la necesidad de pedir un estado de alarma en sus comunidades.

Ante la reunión que mantendrán el próximo miércoles el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el principal líder de la oposición, Pablo Casado, ha asegurado que los populares “no quieren ir a hacerse una foto” y ha insistido la disposición de su partido para llegar a grandes acuerdos de Estado. “El presidente del PP va con la mejor predisposición para hacer lo que siempre ha hecho; ofrecer una serie de pactos de Estado y acuerdos”. Almeida ha denunciado la “anomalía” de que Moncloa no haya convocado “en seis meses”, “en los seis meses más duros de la pandemia” -ha recalcado- al líder de la oposición ni tampoco a otros líderes del resto de fuerzas políticas. Para la reunión de este miércoles, ha recalcado que su intención “no es la fotografía” ni que se plasme “una forma de comunicación en un momento que el Gobierno de la nación se ve apurado por su situación política” -en referencia a las diferencias con su socio de Gobierno para abordar los Presupuestos Generales del Estado. “Estas reuniones llegan tarde”, ha recalcado. “Lo que no pueden ser son una mera escenificación”, ha respaldado, para después recordar el argumento respaldado por Casado sobre que es “imposible” pactar unas cuentas públicas con la firma de Podemos.

El portavoz nacional también ha valorado la conferencia que Pedro Sánchez ha mantenido esta mañana en Madrid con los empresarios. A su juicio, “debería haber sido al revés el formato” que se ha elegido. “Sánchez debería haber oído a los empresarios, no está acostumbrado a oír la realidad de España. Debería haber sido un formato en el que Sánchez hubiera hecho un gesto de humildad y les hubiera escuchado”, ha lamentado. A su juicio, y a propuesta del eslogan de la cita “España puede”, ha asegurado que “La sociedad ha demostrado que España puede. La pregunta no es si España puede si no si Pedro Sánchez puede”, se ha interrogado.

Respecto a los Presupuestos ha cargado contra las palabra de Sánchez de hoy en su reunión con los empresarios, donde ha apelado a la “unidad institucional”. “¿Pretende el señor Sánchez apelar a la unidad cuando ni siquiera dentro de su gobierno se entienden en una circunstancia tan importante como son Presupuestos?¿ Se puede pedir al PP que arrime el hombro cuando algunos ministros están desaparecidos?, se ha preguntado, para después pasar a valorar la renovación de los cargos del CGPJ: “No nos vamos a sentar para que haya simplemente un reparto como pretende el Gobierno” ha asegurado para después criticar que el Gobierno quiera “un reparto de cromos”.