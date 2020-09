El Gobierno confirma que “retomará” la mesa de diálogo con Cataluña “a la mayor brevedad”

Aunque en un principio, el encuentro con ERC y el Presidente del Gobierno en La Moncloa era para negociar los Presupuestos Generales y la renovación de los órganos institucionales, la Mesa de Diálogo con Cataluña ha sido la principal novedad en la reunión mantenida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián

En este sentido, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado en la rueda posterior al encuentro que “queremos impulsar la mesa de diálogo con el gobierno catalán”, confirmando lo anunciado por el líder independentista.

Según Montero, la negociación de los PGE no es vinculante con la negociación de los PGE, lo que significa que no necesariamente se tienen que convocar la Mesa con el Govern para que se sienten los independentistas a negociar las Cuentas, aunque a priori, el hecho de que Ciudadanos participe en ellas, es un escollo para que los republicanos participen. Respecto a la fecha de este encuentro, la portavoz del Gobierno aseguró que “no hay ningún inconveniente en que se celebre en el mes de septiembre”, tal y como indicó Rufián.

Precisamente el 17 de este mes, el Tribunal Supremo tiene previsto decidir sobre el recurso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra su inhabilitación para ocupar un cargo público por haber mantenido los lazos amarillos en la campaña de las elecciones generales de noviembre.

Por otro lado, Montero ha reconocido que Rufián no había garantizado conocer la voluntad de Torra de acudir a esa mesa.