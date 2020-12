Guardias civiles denuncian el mal estado de los baños de la Dirección General

Los baños de la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) no pasarían ninguna inspección de sanidad en el estado en el que se encuentran: goteras, sanitarios rotos y con los trastos de la limpieza esparcidos por toda la estancia, según denuncia la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

“Hemos denunciado en muchas ocasiones la dejadez por parte de la DGGC para llevar a cabo un buen mantenimiento de su patrimonio mobiliario. Una falta de inversión que finalmente se traduce en tener que acometer obras más importantes y costosas por no haber llevado a cabo los arreglos cuando se detectaron los primeros desperfectos”, agrega.

“En el caso de los baños y vestuarios, el deterioro, como puede comprobarse en las imágenes y el video, no son de un día, son consecuencia de esa falta de mantenimiento y que ahora supondrá que el erario público tendrá que llevar a cabo un desembolso mayor. Además en esta ocasión no va a resultar nada creíble la excusa que siempre utiliza la Guardia Civil el desconocimiento, imposible que no hayan visto con sus propios ojos los sanitarios rotos o las goteras”.

Subrayan que “no podemos comprender como, en medio de una pandemia sanitaria en la que una de las principales recomendaciones es la limpieza y la higiene, se puede permitir que los guardias civiles que prestan servicio en sus instalaciones tengan que hacer uso de unos vestuarios y unos servicios en tan pésimas condiciones. Parecen ignorar que uno de los puntos de contagio son los aseos públicos, no lo decimos nosotros, lo dicen desde el Ministerio de Sanidad y los especialistas que llevan meses detectando el Sars-CoV 2 en las aguas residuales y aunque, de momento, no se haya relacionado esta presencia con posibles contagios estaría bien que por una vez la Guardia Civil diera ejemplo, fuera un paso por delante y no expusiera a sus trabajadores a posibles contagios”.