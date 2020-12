Contraataque de Zarzuela: más Leonor y agenda para Felipe VI

Don Felipe y Doña Letizia, acompañados de la Princesa de Asturias y de la Infanta Doña Sofía, presidieron ayer la reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona que tuvo lugar en el Palacio de El Pardo de Madrid. Se trató de la primera aparición en público de la Familia Real al completo después de que Don Felipe tuviera que guardar cuarentena hasta el jueves de la semana pasada y también de la primera vez que Doña Leonor y su hermana se sumaban a las reuniones del patronato de esta Fundación cuya presidenta es precisamente la hija primogénita de los Reyes. En el contexto actual, marcado por el asedio a la Corona, la importancia que Zarzuela quiso dar al acto y, señaladamente, el protagonismo que asumió la heredera al trono, puede ser interpretado como un esfuerzo por parte de la Institución para relanzar su imagen y centrar la atención en el presente y el futuro de la Monarquía, y no tanto en el pasado reciente.

«Creo que hay una última voz y participación, nuestra presidenta de honor, la princesa de Girona», dijo el Rey al final del acto por sorpresa. A continuación, en una breve intervención leída, Leonor de Borbón dio las gracias a los miembros del patronato y a sus trabajadores, así como a los premiados de este año y de ediciones anteriores, por su «implicación y apoyo comprometidos». Y finalmente, en catalán, concluyó: «Ojalá que pronto podamos entregar nuestros premios como a todos nos gustaría. Nuestra fundación seguirá siendo el gran referente de apoyo al talento joven de nuestro país». La Princesa ya sorprendió al usar este idioma en su estreno del pasado año en Barcelona, en la que fue su primera visita oficial a Cataluña, que coincidió con el décimo aniversario de la FpdGi. Es pertinente resaltar que, en un primer momento no estaba programada la presencia de las hijas de los Reyes en el acto. A Doña Leonor y Doña Sofía no se las veía desde los premios Princesa de Asturias de Oviedo, a mediados de octubre. Por su parte, Felipe VI destacó que la reunión coincide en un momento en el que España, Europa y prácticamente en todo el mundo «se están sufriendo consecuencias muy duras por causa de la Covid-19 para muchos sectores sociales, pero en particular para los jóvenes». «Nuestra razón de ser adquiere una relevancia aún mayor. La Fundación mantiene la necesidad de seguir con fuerza ante la realidad de nuestra juventud, que demanda un esfuerzo continuo por el bien de nuestro futuro común como sociedad y como país», añadió el jefe del Estado.

Al acto de ayer, y con la misma estrategia en mente, hay que añadir el que tendrá lugar a partir del lunes: el viaje de la Reina a Honduras para transmitir el apoyo de España a las autoridades y ONG del país centroamericano tras los graves daños causados por los huracanes Iota y Eta. El objetivo del viaje, que se prolongará durante dos días, es que Doña Letizia conozca «de primera mano» la situación de Honduras y «trasladar la solidaridad del pueblo español en estos momentos difíciles». Además durante la visita se va a hacer entrega de un cargamento de 120 toneladas de ayuda humanitaria, lo que supone el mayor esfuerzo de los últimos diez años por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Sin duda una nueva oportunidad para proyectar una imagen alejada de temas escabrosos y mas en consonancia con lo que es realmente el papel que la Corona realiza día a día en nuestro país.

El mismo lunes Felipe VI visitará el Ala 23 del Ejército del Aire y las nuevas capacidades de transporte aéreo en la base de Talavera la Real (Badajoz). El miércoles el Jefe de Estado tiene previsto dos actos. El primero es la entrega de la XVII Edición de los Premios Fundación Víctimas del Terrorismo y, ya por la tarde y también en Madrid, tendrá lugar otra entrega de premios, esta vez los premios empresariales CEIM 2020. En ambas ocasiones está previsto que el Rey tome la palabra. Al día siguiente dos actos más: la inauguración de la exposición «Azaña: intelectual y estadista» con motivo del ochenta aniversario de su muerte en el exilio; y la reunión del patronato de la Fundación Pro Real Española.

Pero el acto estrella de la semana es sin duda el programado para el viernes, ya con la Reina de vuelta de Honduras. Se trata de la inauguración del monumento en memoria y reconocimiento de los sanitarios fallecidos en el ejercicio de su profesión durante la pandemia por Covid-19. La cargada semana de los Reyes finalizará con una visita al proyecto de Cáritas de asistencia a domicilio a mayores.