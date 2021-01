Piden un plus de productividad para los guardias civiles que trabajan en “Filomena”

Desde el pasado viernes por la tarde, cuando “Filomena” comenzó a hacernos ver que esto iba en serio, miles de profesionales de cuerpos policiales y de emergencias (además de cientos voluntarios) han estado trabajando sin parar con el objetivo de tratar de volver a la “normalidad” en tiempo récord. En un lugar muy destacado de esos trabajadores públicos de encuentran los agentes de la Guardia Civil y por eso la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado por escrito que se reconozca “el sacrificio y la profesionalidad” de los que han estado prestando servicio en condiciones de “extrema dureza” ante “Filomena”, ya que han tenido rescatar y auxiliar a ciudadanos atrapados.

Para ello, según la asociación, los guardias civiles han tenido que doblar turnos, realizando un esfuerzo muy superior al habitual, con la realización de jornadas de trabajo hasta la extenuación para restablecer cuanto los servicios esenciales y atender todas las incidencias que desde la central les están comunicando.

En un comunicado, aseguran que ahora “le corresponde a la institución reconocer y gratificar, mediante la retribución de incentivos al rendimiento este sobreesfuerzo derivado de la prestación del servicio”. “Es de justicia, y la normativa sobre productividad así lo recoge en la orden general número 12 de 2014 por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal de la Guardia Civil”.

Precisamente, según explican desde AUGC, esta norma se verá modificada en los próximos días una vez que sea tratada en el próximo Pleno Extraordinario del Consejo de la Guardia Civil que se celebrará el viernes 15 de enero.

AUGC manifestará su rechazo ante el órgano colegiado, siendo su voto contrario a la tramitación de una norma sobre productividad que no solo no reconoce el servicio prestado por todos aquellos guardias civiles encuadrados en el régimen general de servicio, pues no solo no se aumentan las cantidades destinadas a gratificar las horas nocturnas, festivas y de especial significación sino que los guardias civiles perderán la cantidad de seiscientos anuales, que corresponden a los cincuenta euros que se perciben cada mes en concepto de productividad por equiparación salarial, un nuevo agravio más que padecerán los guardias civiles ya que en el cuerpo de la Policía Nacional no se llevará a cabo esta modificación y los policías seguirán percibiendo su productividad por equiparación.