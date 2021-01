Moncloa acusa a Ayuso de confrontar con el Gobierno para “obviar sus propias responsabilidades”

La declaración de Madrid como zona catastrófica se ha convertido en el principal foco de confrontación política a cuenta de la gestión de la borrasca Filomena. En Moncloa se resisten a avanzar en esta vía, porque entienden que se trata de daños “reversibles”, pero han moderado considerablemente su negativa pública para evitar alimentar la crispación con la administración madrileña.

Tras la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que hoy mismo se ha iniciado la evaluación de los efectos adversos del temporal, a fin de establecer el tipo de ayudas que corresponden, y ha pedido esperar a que finalicen estos trabajos de fiscalización para tomar cualquier decisión.

En la misma línea, la portavoz gubernamental, María Jesús Montero, ha pedido esperar a que concluya la situación de emergencia para hacer una evaluación completa para tomar una decisión “conforme a la ley”. No obstante, sí ha asegurado que la incidencia del impacto de cada fenómeno meteorológico es distinto (ha expuesto, por ejemplo, el caso de las DANAS que sí llevaron aparejada la declaración de la zona catastrófica) y ha pedido “mirar cada fenómeno en su dimensión”.

A pesar de asegurar que el Gobierno no “va a alimentar” ningún espacio de confrontación, Montero sí ha respondido a Isabel Díaz Ayuso, calificando de “despropósito” su calificación al Ejecutivo de “Gobierno manirroto”, recordándole que la Comunidad de Madrid fue la principal beneficiada de la inyección autonómica de 16.000 millones a fondo perdido. La portavoz ha ido a más y ha considerado “injustas e inapropiadas” sus declaraciones, porque el PP siempre ha pedido “dos huevos duros más” cuando el Ejecutivo ha llevado iniciativas de gasto al Congreso de los Diputados.

En todo caso, Montero ha considerado “muy evidente” que Isabel Díaz Ayuso utiliza al Gobierno como ariete de confrontación y lo hace con el objetivo de “obviar sus propias responsabilidades”. “La búsqueda constante de la confrontación no ayuda, no es útil para la vida cotidiana de los los ciudadanos”, ha destacado. Desde el Ejecutivo consideran estos ataques de la presidenta madrileña como “discusiones estériles” y “reproches” que utiliza como “arma defensiva para no dar explicaciones sobre su propia gestión”. “Es bastante evidente que mira hacia otro lado para justificar sus propias decisiones”, ha criticado.

A Illa “le da igual” que ser ministro le beneficie como candidato

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros también ha comparecido el titular de Sanidad, Salvador Illa, que ha advertido sobre que viene un mes de enero “muy duro” por el aumento de los contagios de coronavirus, como consecuencia de las fechas navideñas. Este auge de los casos pone en jaque la celebración de las elecciones catalanas, que tendrán que convocarse o aplazarse en los próximos días. En este sentido, Illa ha asegurado que “seguirá ejerciendo sus funciones hasta que se inicie la campaña electoral”.

El presidente del Gobierno ha retrasado cualquier cambio en el Gabinete hasta que se inicie el proceso electoral en Cataluña, que a día de hoy está en cuestión. Sobre los beneficios que puede tener Illa por detentar una cartera tan visible como es la de Sanidad, el ministro ha asegurado que le “da igual” que este puesto le “pueda generar una ventaja o no” y ha señalado que está “al 101%” volcado en la emergencia sanitaria y en que la campaña de vacunación adquiera “velocidad de crucero” en los próximos días.