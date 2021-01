Moncloa evita el choque público con Almeida pero no declarará Madrid como zona catastrófica

El Gobierno ha rebajado considerablemente el tono de su negativa a la declaración de Madrid como zona catastrófica. Si el domingo el ministro Fernando Grande-Marlaska aseguraba que «no había daños importantes» para hacerlo, ayer matizaba este pronunciamiento y se emplazaba a hacer una «evaluación» de los mismos, antes de emitir un juicio.

No obstante, la declaración de zona catastrófica no está en los planes de Moncloa –de hecho, hoy no irá al Consejo de Ministros–, pues entienden que se trata de daños «reversibles» y que, en muchos casos, puedes ser solventados por los propios seguros. Sin embargo, ante el riesgo de que esta cuestión se convirtiera en un nuevo foco de confrontación política han adoptado la técnica del repliegue, porque estratégicamente no les interesa ir al choque con el alcalde, que, por el momento, tampoco ha hecho una petición oficial en este sentido.

Desde el Gobierno de Martínez-Almeida, por su parte, aseguran que, a lo largo de esta semana, tomarán una decisión sobre esta materia. Aún no están elaborados los informes con la cuantificación de los daños. La decisión se tomará sí tanto desde el punto de vista técnico como jurídico es estima que se cumplen los requisitos.

Podría darse el caso de que no sólo el consistorio de la capital solicitase la declaración de zona catastrófica. De hecho, el Gobierno regional de Díaz Ayuso ha trasladado a los alcaldes de los 179 municipios madrileños su apoyo en el caso de que den este paso.