Bárcenas será el primero en declarar en la “comisión Kitchen”

El pasado sigue persiguiendo a Pablo Casado. Si el líder del PP se conjuraba internamente el martes ante la Dirección Nacional de su partido para dejar de dar explicaciones por los escándalos de corrupción que afectan a su formación en los tribunales, esas polémicas, en concreto, las relacionadas con la «operación Kitchen» se reactivarán con toda viveza en las próximas semanas en el Congreso de los Diputados.

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas será el primero en declarar en la comisión de investigación que se ha formalizado en la Cámara Baja para esclarecer «la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular». La comisión de investigación, utilizada por los partidos en el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) para seguir desgastando al PP, atraerá todo el foco mediático impidiendo que los populares acaben de desligarse en el terreno político de la envenenada herencia que han dejado a Pablo Casado sus predecesores. Unos predecesores que también desfilarán por el Congreso en la condición de comparecientes.

En una sesión a puerta cerrada, la comisión ha ordenado hoy la lista definitiva de comparecencias y los partidos de la coalición acordaron dar prioridad a Luis Bárcenas, como ya se había adelantado tras filtrarse su escrito a la Fiscalía, por tratarse del núcleo central sobre el que pivota toda la operación parapolicial, presuntamente orquestada por la cúpula de Interior para sustraer pruebas que tenía en su propiedad, como el propio Bárcenas ha reconocido ya en sede judicial.

La declaración del ex tesorero se producirá el próximo jueves 11 de marzo y será un aperitivo potente para que los partidos vayan abriendo boca. La previsión es que acuda en persona, desde la cárcel. A continuación irá desfilando la cúpula policial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos –que Fernando Grande-Marlaska purgó en los primeros compases del Gobierno de coalición– o los comisarios José Ángel Fuentes Gago y Enrique García Castaño.

Pero sin duda, la traca final se espera para las últimas comparecencias, entre las que se encuentran el ex comisario José Manuel Villarejo. En concreto, esta declaración dividió a los socios del Ejecutivo. El PSOE no estaba convencido de llamarle por considerar que enfanga el debate con sus mentiras, pero finalmente acabó cediendo a la presión de todos los grupos, que pedían incluirle. Además de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, también están citados los ex secretarios de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y Francisco Martínez.

Las sesiones se cerrarán con el plato fuerte que suponen los máximos dirigentes del PP, como es el caso de Ignacio Cosidó, la ex ministra María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro; y el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, de manera que el ex presidente Mariano Rajoy ponga el broche final.