Podemos pide expedientar a Vox por “vulnerar” el código de conducta del Congreso

Unidas Podemos ha registrado ante el Congreso de los Diputados una solicitud de apertura de expediente a los 52 diputados de Vox por “posible vulneración del Código de Conducta de las Cortes Generales”.

Vox decidió la semana pasada no rellenar al completo el formulario sobre la declaración de intereses económicos aprobada por el Congreso en el mes de octubre, que obligaba a los 350 diputados de la Cámara Baja a reflejar las aportaciones a entidades y los trabajos públicos de sus señorías en los últimos cinco años, así como una declaración de todas las donaciones, obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza, así como un detalle pormenorizado de sus contribuciones en fundaciones y asociaciones. El partido que dirige Santiago Abascal decidió no desglosar al completo dichas obligaciones, ignorando de esta manera, el código ético.

Vox rellenaron dicha casilla con la siguiente afirmación: “Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles”, escribieron.

Ante esta situación, el grupo confederal de Unidas Podemos abduce que Vox ha faltado al código de conducta y califican de “opaca” la fórmula genérica utilizada por los diputados de Abascal. " Viola lo establecido en el artículo 4.3 donde se solicita, de forma explícita, los datos que puedan ser sensibles ante un potencial conflicto de intereses”, señala el partido en el expediente tramitado, consultado por LA RAZÓN. Según denuncia la formación, “esta deliberada y voluntaria omisión de información” vulnera el código ético y “deprecia los mecanismos establecidos en materia de conflicto de intereses, sentando un precedente inasumible para el buen funcionamiento de la cámara”. La diputada de Podemos Sofía Castañón aseguró que no es “una cuestión de estética, sino de ejercicio responsable”.

Acabamos de registrar una petición de apertura de expediente al grupo parlamentario VOX. 👇 pic.twitter.com/2VAn1zt2NO — PODEMOS (@PODEMOS) March 2, 2021

El partido también redactó una frase similar en el apartado de obsequios y donaciones: “Ninguno de especial consideración y valor. Exclusivamente los obsequios propios de la relación familiar, amistosa o social sin alcance material o económico relevante”.

Todos los diputados declaramos nuestros intereses económicos de los últimos 5 años menos los de VOX. Se han negado porque dicen trabajar por "el interés superior de España". 💰🇪🇸💰



Hoy hemos solicitado que el Congreso les abra un expediente disciplinario. https://t.co/Sy38EOlD7O — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 2, 2021

Para unidas Podemos, la fórmula genérica utilizada “no solo choca con la naturaleza del Código de Conducta sino que, al haber sido presentada de idéntica forma por todos los integrantes de dicho grupo parlamentario, se presenta como una acción coordinada en contra de las normas institucionales de transparencia y para la prevención de los conflictos de intereses, es nuestra obligación como diputados denunciar esta situación irregular”.