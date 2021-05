“Heidi cogió el dinero de los 12 kilos de coca y se fue a vivir a Honduras”

Las declaraciones de César Román no son las de un acusado al uso. Su verborrea sin límite le ha llevado a afirmar en sala cuestiones como que Heidi estaría viva. “Yo creo que vendió los 12 kilos de coca, se sacó 300.000 euros y se fue a Honduras. Y por eso su familia la está protegiendo y por eso no han reclamado el cuerpo, que sigue en un frigorífico del Anatómico Forense tres años después. Allí no ha ido nadie a rezar un padrenuestro”. Román ha sostenido que, aunque él no lo supiera ella tenía que traficar por su supuesto tren de vida, a pesar de que antes aseguró que tuvo que acudir a un prestamista. “Ella mantenía en Honduras a seis personas, mandaba dinero para su abuela, sus hijos iban a colegio privado y pagó una casa de dos pisos en San Pedro Sula. Eso con un sueldo de camarera no te llega”.