Los testigos desmontan a César: “Cambió la quincena que le tocaba quedarse a la niña”

En la tercera sesión del juicio contra César Román, además de la madre de la víctima y el portero del edificio, han declarado los principales socios o trabajadores del acusado. Uno de ellos, Julio Alfredo Ortiz, que era proveedor de los negocios de hostelería de Román, asegura que tuvo constancia de que iban a abrir un “macro restaurante” en la nave de Usera por el mes de enero. “Allí hubo un tiempo gente haciendo cachopos y servía de almacenaje pero yo jamás he tenido llaves. Creo que solo tenía César y puede que también Adrián, que hacía labores de mantenimiento”, ha asegurado. El testigo recuerda que allí vio muchos trastos, “un barril de petróleo, mesas...pero estaba diáfano, prácticamente vacío. No recuerdo ninguna maleta”, dijo en la misma línea que el otro socio, Celestino, que tampoco vio maleta alguna allí a pesar de que César sí lo dijo ayer.

Julio Alfredo ha explicado que conocía la delicada situación que atravesaba el negocio de Román porque tuvo problemas con él por impagos. De hecho, ha declarado: “Me debe cerca de 30.000 euros”, a lo que Román ha gesticulado con la cabeza negando y sonriendo.

“Cambió la quincena que le tocaba quedarse a la niña”

Por su parte, el apodado “Giovani”, que se llama en realidad Juan Antonio Ortiz Troches, que hacía las veces de hombre de seguridad en el negocio de Embajadores para ahuyentar a los toxicómanos y hacía también labores de chófer, ha dicho que “César pospone el viaje con la niña (de verano de 2018) porque no tiene dinero”. Él también hacía las veces de “recadero” con Nati, ex mujer de César y madre de su hija, y asegura que le transmitió a ésta que Román no podía hacerse cargo la primera quincena de agosto de la niña. cuando le tocaba, y por eso lo cambiaron a la segunda, aunque huyó antes a Zaragoza. Recordemos que el crimen se habría cometido presuntamente el 5 de agosto y la quema de los implantes en 13 de agosto.

Lo que sí ha dejado claro “Giovani” es que nunca presenció mala relación entre Heidi y César ni la madre de la joven hondureña le comunicara su opinión en este sentido.

Sí ha vuelto a dejar en evidencia a su ex jefe, que ayer sostuvo que nunca vivió el casa de Gloria, que él sí le había llevado allí varias veces y ayudó a hacer la mudanza.