César buscó en Google: “descuartizada Usera” después de huir a Zaragoza

Tras varios ex empleados de César Román que han explicado que tenían buena relación con él, la novena sesión del juicio contra el “Rey del Cachopo” ha estado marcada por el testimonio del policía nacional que fue secretario de las actuaciones y participó en todo el transcurso de la investigación. El agente ha explicado cómo se enteraron de que habían encontrado el torso de una persona en una nave de Usera y que ya esa misma tarde pudieron localizar al propietario, que les explicó que tenía el local arrendado a una empresa hostelera y tenía problemas de impagos con ellos. Todos los socios fueron llamados a declarar menos César Román, el responsable de la sociedad, que estaba ilocalizable, así como su última novia. una hondureña llamada Heidi Paz.

Una huida repentina

Tras solicitar el listado de llamadas a la compañía telefónica comprueban que precisamente tras la tarde del incendio, aquel 13 de agosto de 2018, César Román deja de tener actividad con su teléfono. La última llamada que hace es esa noche, a las doce de la noche ya del día 14 de agosto a Giovani, aunque no logra contactar con él. “Tenía planes de futuro, había hablado para cambiar las vacaciones con su hija” y algo pareció truncar todo aquello. Lo mismo cuando entraron al piso de López Grass: “Estaba con ropa tirada, platos sin fregar, cajones abiertos... como si alguien se hubiera tenido que ir corriendo”, ha explicado el agente, que ha detallado el posicionamiento de los teléfonos de ambos los días clave: el 5 y 13 de agosto.

La noche anterior, también en Vallecas

Hasta ahora se desconocía que el móvil de Heidi posicionaba en la casa de Vallecas la noche anterior a ser presuntamente asesinada: la madrugada del 3 al 4 su teléfono Walder la sitúa en la casa de López Grass. Al día siguiente, la madrugada del día 5 efectúa la última llamada a las 5:52 horas a César Román desde el entorno de Legazpi. Su teléfono no la sitúa esta vez en la casa de Vallecas porque no recibe más llamadas (no era un smartphone que se vaya conectando a datos) pero es ahí donde su teléfono se apaga. La investigación considera esta noche la del crimen por este motivo, porque nadie más contacta ya con ella y porque al mediodía siguiente sale César con la maleta pesada del portal. El teléfono de él, que le sitúa en las inmediaciones de la nave tras ese viaje y luego de regreso en su casa a las 17:23 horas, deja de tener actividad tras esa llamada a Giovani esa misma noche. Luego huye a Zaragoza, donde días más tarde busca en Google, ya desde otro teléfono (que utiliza principalmente para ligar con nuevas chicas en aplicaciones de citas), las palabras “descuartizada Usera”.