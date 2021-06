División ante la manifestación en Colón: 49% a favor, 41% en contra

La concentración de mañana en la Plaza de Colón, contra los indultos a los líderes del “procés”, genera opiniones enfrentadas en la ciudadanía. Hay una mayoría, de un 49,5 por ciento, que la apoya, ante un 41,2 por ciento que se declara en contra. El respaldo mayor a la convocatoria de la plataforma cívica Unión 78, presidida por la ex socialista Rosa Díez, viene del votante mayor de 35 años, dándose el porcentaje más alto de adhesión a la protesta entre los mayores de 55, según una encuesta de NC Report que analiza cómo está procesando la opinión pública las novedades confirmadas por el Gobierno sobre la negociación con el secesionismo. Moncloa ha ido modulando su discurso ante la perspectiva de que necesita un mayor esfuerzo de pedagogía para que su postura sea entendida en la calle, y los datos de este sondeo así lo confirman.

La fragmentación se siente también dentro del electorado socialista: el 48,6 por ciento no apoya esta convocatoria frente a un 35,7 por ciento que sí la respalda. Los indultos a los líderes independentistas dividen al PSOE en clave orgánica, aunque la mayoría mida la verbalización de sus críticas. Y esta misma división existe dentro del votante de este partido.

Encuesta NC Report Colón

La semana arrancó con la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, que el Gobierno recibió de manera entusiasta como un balón de oxígeno, aunque los valores demoscópicos indican que esa declaración de Junqueras no da la vuelta a las mayorías consolidadas en contra de los indultos y en contra también de la negociación que se puedan abrircon los partidos independentistas. Así, el 47,3 por ciento contesta que sigue considerando oportuna la concentración de protesta, pese a la nada casual intervención del ex vicepresidente de la Generalitat, en la que rectificó su «no» a los indultos porque ahora parece que sí cree que pueden ayudar a resolver el «conflicto», y dio también a entender que no es momento de insistir en la vía unilateral. En el 39,4 por ciento de los encuestados sí hace efecto la injerencia de Junqueras porque entienden que ya no está justificada la protesta. Sólo en el votante de entre 18 y 34 años gana el «no» frente al «sí». En esta pregunta en concreto, la división vuelve a dejarse notar en el electorado del PSOE, aunque la mayoría se manifiesta en contra de la convocatoria.

El pasado y el presente del líder de ERC llevan a que haya una mayoría, del 58,9 por ciento, que no considera sinceras sus palabras ni tampoco el gesto que tanto han aplaudido en Moncloa. Sólo el 30,3 por ciento declara confiar en que el líder independentista no volverá a avanzar hacia el camino de la declaración unilateral de la independencia.

El electorado del PP es el más crítico con la actuación de Junqueras y el que más apoya la concentración de este domingo, pero ante la pregunta de si cree que puede perjudicar a Pablo Casado una foto en Colón con Vox, el 51,9 por ciento dice que «sí» frente al 33,8 por ciento que niega que le perjudique. Sin distinción de siglas, las mayorías se reparten entre el 48,1 por ciento que declara que esa foto daña a Casado y el 33,6 por ciento que se muestra en contra. El desequilibrio más grande entre las opiniones llega ante la pregunta de si considera que Sánchez podrá recomponer la convivencia en Cataluña. Hay todavía más desconfianza en la capacidad del jefe del Ejecutivo de tener éxito en esta causa que en la palabra de Junqueras.

Hasta un 69,9 por ciento reconoce que no cree que el presidente del Gobierno vaya a avanzar en aplacar el desafío independentista con su política de diálogo, mientras que sólo el 22,2 por ciento confía en que sí se pueda progresar en aplacar la tensión y la fractura de Cataluña. En este punto, ni siquiera el votante más joven da una oportunidad a la iniciativa del Gobierno, y en todos los segmentos, incluso el del votante menor de 34 años, gana por más de 66 por ciento la desconfianza rotunda en las posibilidades de éxito de esta nueva operación de diálogo de Sánchez. En esa línea, también es mayoritario el rechazo a la concesión de los indultos como vía para acabar con el desafío soberanista. Un 71,7 se declara en contra y el 19,1 por ciento apoya esta medida. Como ocurre con la pregunta anterior, aquí tampoco hay diferencias en la segmentación por grupos de edad. En los más jóvenes el rechazo al indulto supera el 68,2 por ciento.

En este sondeo sobre los indultos y las concentraciones convocadas para este domingo, el porcentaje de personas que afirma que dará su respaldo presencial es del 12,8 por ciento. Es una cifra que parece baja, pero que traducida a número de manifestantes supondría hasta 4,7 millones. Obviamente, muchas de las personas que dicen que acudirán, finalmente no lo harán, como ha ocurrido en otras concentraciones recientes como las últimas Diadas celebradas en Cataluña.

En la convocatoria de la plaza de Colón de 2019, los organizadores calcularon que el número de manifestantes alcanzó los 250.000, el 0,7 por ciento del censo electoral. Aquella protesta fue contra la puesta en marcha de la mesa de diálogo con la figura del «relator», tal y como entonces exigían los independentistas. El Ejecutivo de Sánchez llegó a aceptar esa fiscalización externa, en un diálogo entre los dos Gobiernos, el central y la Generalitat, pero la presión de la opinión pública y la división que se vivió en el socialismo obligaron a rectificar esa posición. Aquello provocó que no hubiera Presupuestos y la disolución de la Legislatura para celebrar elecciones.