Robles, a Podemos: “Los militares son los protagonistas de la evacuación y quien no lo vea tiene tics y complejos”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado este lunes que los militares españoles han sido los “principales protagonistas” de la evacuación de colaboradores afganos y que quien no lo quiera ver así tiene “ciertos tics y complejos”, en referencia a su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

Robles se ha expresado así, al ser preguntada sobre los “recelos” de Podemos al hablar de los militares en la gestión de esta crisis, en una entrevista en el programa “Más de Uno”, de Onda Cero. Un programa especial desde la base de Torrejón, en el que la ministra de Defensa ha

La ministra de Defensa ha dicho que no sabe si alguien tiene “tics del pasado” y “no lo quiere reconocer” y que en ese caso es “su problema” porque no existen razones para ello. Además, ha afirmado que para hacer política no es bueno “tener complejos”. Así, ha afirmado sentirse “orgullosísima” de los militares y les ha dado la enhorabuena “con mayúsculas” por la evacuación de colaboradores afganos.

“Obligación ética y política”

A pesar de que la misión de evacuación de ciudadanos afganos finalizó hace unos días, la ministra de Defensa asegura que España, igual que toda la comunidad internacional, “tiene una obligación con Afganistán” y califica de “fracaso” lo ocurrido en Afganistán después de veinte años. “Es una obligación política y ética de que todas las personas que quieran salir de Afganistán puedan hacerlo”, señaló Robles sobre el compromiso para continuar con las evacuaciones tras la salida de las tropas estadounidenses prevista para mañana.

Robles ha reiterado que las tropas españolas estarán allí “donde haya un compromiso internacional” por la paz. “Nuestros militares están donde hagan falta”, explicaba en relación con las misiones del Ejército en el Líbano, Mali o incluso Turquía, donde colaboraron en la extinción de los incendios.

Además, ha dejado claro que España “planteará la exigencia que hay en torno a todo el pueblo afgano, pero en particular, con las niñas y mujeres”, quienes sufrirán en mayor medida las represalias de los talibanes.

“Falta de sentido de Estado del PP”

La ministra no ha escondido su sorpresa por “la falta de generosidad” del Partido Popular “de no reconocer el éxito de España en su conjunto, no sólo de un Gobierno”. Así, ha criticado la “falta de sentido de Estado” de Pablo Casado, al que acusa de “secuestrar” las principales instituciones del Estado, al poner todo tipo de obstáculos para renovar el Consejo General del Poder Judicial.