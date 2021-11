Moncloa “iluminará” a Sánchez por 93.000 euros

Una iluminación de cine. Que ningún detalle quede sujeto a la improvisación y provoque una mala fotografía en Moncloa. En comunicación no solo importa el qué se dice y cómo, sino que se cuida al detalle la presencia de los interlocutores que lanzan el mensaje. Ahí entran en juego varios factores, como la vestimenta o el maquillaje de los protagonistas. También la iluminación. Y es ahí donde actúa de lleno ahora el equipo de comunicación de Moncloa, que percibe que su presidente, vicepresidenta, portavoz del Gobierno u otros ministros no perciben la adecuada iluminación en sus comparecencias públicas.

Para solventar esta deficiencia, Moncloa, a través de la secretaría de Estado de Comunicación (SEC), ha licitado un contrato público por valor de 93.332,44 euros con el fin de mejorar el servicio de iluminación de las comparecencias públicas del presidente del Gobierno, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, así como del resto de ministros o altos cargos del Gobierno que decida la SEC.

Según este departamento “siempre que se considere necesario” se iluminarán los escenarios donde comparezcan estos altos cargos, ya sea en el Complejo de La Moncloa o en el resto del territorio nacional, incluidos actos como “reuniones de alto nivel o la conferencia de presidentes autonómicos”.

La Secretaría de Estado de Comunicación prevé hasta 22 actos al año, según el pliego de prescripciones técnicas al que ha tenido acceso LA RAZÓN, atendiendo a la “experiencia de ejercicios anteriores”. Unos servicios coordinados por este departamento y que cuenten con “carácter público e informativo”. Es la SEC quien comunicará a la empresa adjudicataria la celebración de actos con una antelación mínima de 24 horas “salvo casos excepcionales” y “de extrema urgencia y necesidad”. Para esos casos puede exigir “con antelación mínima de una hora”.

Moncloa defiende el contrato en la memoria justificativa asegurando que para estos ministros “se requiere de un servicio de aportación y adecuación de material con carácter inmediato, coordinado, homogéneo y para actos cuyo desarrollo se ejecuta en un muy reducido periodo de tiempo”.

La SEC prevé once actos a celebrar en Moncloa con “luz fría” con un coste estimado de 26.488 euros. Así como cuatro actos a celebrar en la Comunidad de Madrid con un coste estimado de 11. 972 euros también con “luz fría”. Otros cuatro actos en el resto de España con luz fría a celebrar en el resto de España. Dos actos en la Comunidad de Madrid con imagen y sonido por 12.744 euros. Otro acto por 7.889,25 euros con imagen y sonido a celebrar “en el resto del territorio de España”.

El importe total de la contratación se distribuirá en dos años. En el año 2022 se prevé un importe total de 74.410,25 euros con IVA y para el año 2023, el resto, que alcanza los 18.922,19 euros. Un contrato que durará un año desde el 13 de febrero de 2022 o en su defecto desde la fecha de su formalización. Las empresas candidatas tienen hasta el próximo 29 de noviembre para presentar sus ofertas.

No es la primera vez desde la entrada de Pedro Sánchez en Moncloa que se recurre a este contrato para mejorar la iluminación de las comparecencias públicas del presidente o de sus ministros. En 2020 ya se licitó un contrato similar con un presupuesto de 90.750 euros, dado que el departamento de comunicación entendía que no existía una iluminación adecuada.