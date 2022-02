Sánchez descarta un adelanto electoral

El Gobierno pidió ayer al Partido Popular que no les use en sus líos internos e instó al presidente del PP, Pablo Casado, que vaya a la Fiscalía a entregar el expediente que tiene con las sospechas contra la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

Tras el Consejo de Ministros, la titular de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez se refirió la guerra interna que se vive en el PP y a las declaraciones de Pablo Casado en las que indicó que llamó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños para preguntar si tenían conocimiento del dossier en el que se afirmaba que el hermano de Ayuso habría cobrado presuntamente una comisión de 286.000 euros por intermediar en un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas durante el confinamiento. Sin embargo, La Moncloa no tenía conocimiento de ello, ni el dossier después de que a Ayuso le hubieran dicho que salía de allí. «Que no nos usen como coartada de sus líos. El Gobierno no tiene nada que ver con esto», recalcó Isabel Rodríguez.

También se manifestó al respecto la ministra de Política Social, Ione Bellarra, presente en la rueda de prensa, para afirmar que cualquier sospecha de corrupción es gravísima y eso es lo que preocupa al Gobierno, ya que este tipo de casos solo «perjudica a la democracia». Tras esta afirmación, Isabel Rodríguez precisó que esta opinión es «compartida» en el Gobierno, apuntando que «daña la imagen» de España el hecho de que el principal partido de la oposición se encuentre inmerso en un espectáculo que tiene que ver con acusaciones de «corrupción y espionaje». Y lo hace, según argumentó, en un momento en el que el país ha superado lo peor de la pandemia, se afronta con optimismo la recuperación económica y se está a la espera de los 12.000 millones de euros que debe enviar la UE a España para apoyar a la innovación y a las empresas.

La Portavoz también rechazó que el Gobierno haya tenido conocimiento en algún momento de ese dossier contra la presidenta madrileña. Fuentes del Ejecutivo desmentían incluso que Pablo Casado llamara al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, como ha asegurado él en la entrevista de Herrera en Cope.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez desde Bruselas pidió al PP que aclare cuanto antes cualquier acusación de corrupción que haya podido haber dentro del Gobierno de Ayuso. Aunque en esta guerra el PP está debilitado Sánchez rechazó anticipar las elecciones generales para aprovechar ese tirón. «El Gobierno está en trabajar y garantizar una legislatura que dé estabilidad».