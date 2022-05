Marruecos prolonga el cierre de las fronteras de Ceuta y Melilla durante un mes frente a los 15 días decretados por España

Marruecos ha decidido mantener durante un mes cerradas las fronteras de Ceuta y Melilla, frente a a los 15 días que había decretado España, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Las discrepancias estarían derivadas de que Rabat no quiere abrir los pasos como aduana comercial sino solamente para personas. No obstante, se confía que durante las conversaciones en curso se puedan unificar criterios y resolver el problema.

La no apertura a nivel comercial , según los mismos medios, se atribuye a la posición de Marruecos de no conceder este status a las Ciudades Autónomas, que considera territorios “ocupados” por España, algo que se mantiene en el vecino país a todos los niveles. En los medios de comunicación, siempre se le añade a Ceuta y Melilla el citado calificativo de “ocupadas”. Se trata, según comentario general, de una reivindicación histórica a la que nunca se va a renunciar, aunque en estos momentos, gracias a la reanudación de relaciones diplomáticas, tras la crisis por el asunto Ghali, el asunto esté larvado y no parece que vaya a plantearse en un futuro inmediato.

Además, Rabat prefiere que las mercancías circulen por sus puertos, próximos a las Ciudades Autónomas, con lo que eso supone de ingresos económicos que no reciben Ceuta y Melilla.

Por otra parte, esta tarde, poco antes de las cinco, el Centro de Operaciones de la Guardia Civil de Melilla ha recibido una llamada del 112 advirtiendo de la posible llegada de una embarcación a la playa de Horcas Coloradas. Se ha desplegado el dispositivo de patrullas territoriales de la Benemérita en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y han podido ser localizados y atendidos 11 inmigrantes, todos ellos en buen estado de salud. Estas personas han accedido a la playa en una embarcación recreativa cabinada, de la que se ha hecho cargo el GEAS de la Guardia Civil, que la ha trasladado a puerto para las oportunas diligencias.