PwC creo más de 2000 empleos el ejercicio pasado

La firma PwC contrató más de 2.000 profesionales el pasado año y éste -que finalizará el próximo junio- va por unos 1.800 contratos, según anunció este viernes su presidente, Gonzalo Sánchez, en un acto de la Cámara de Comercio de Bilbao. “Tenemos personas muy buenas, que formamos durante cuatro o cinco años, les damos oportunidades de carrera y promoción -el ejercicio pasado a 1.000 profesionales-, hay flexibilidad laboral y salarios por encima de la media. Creo que tenemos un papel en la sociedad y en la estructura económica importante”.

En ese sentido, el CEO de una de las denominadas Big Four se detuvo en subrayar los datos en cuanto a creación de empleo y apoyo al talento de un modelo de trabajo que, por motivos políticos e ideológicos, ha sido puesto en el centro de la diana por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mientras prepara su candidatura a las próximas elecciones generales.

La inversión de PwC en formación en 2022 fue de 5 millones de euros y 895 profesionales fueron promocionados el año pasado, dentro de una apuesta por ser “una universidad más”. “La legislación se hace para múltiples sectores, pero cada uno es diferente; el nuestro es más artesanal, no es un sector que puedas industrializar y con un horario sin flexibilidad para adaptarlo al trabajo de cada etapa no podríamos vivir. Esto pasa en el sector en todo el mundo, y la legislación laboral recoge esa flexibilidad”, afirmó Gonzalo Sánchez.

Con estas declaraciones defendió el sistema de trabajo de las denominadas ‘Big Four’, las firmas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y auditoría, de las que forma parte su empresa y que han sido señaladas por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz.

No obstante, afirmó el presidente de PwC España que “no se puede poner en cuestión es un modelo de una empresa que supera el millón y medio de trabajadores en el mundo”, refiriéndose al conjunto de las ‘cuatro grandes’. Sobre la coyuntura mundial actual, Sánchez aseveró que “el modelo de crecimiento que tenemos es insostenible” y apuntó que “estamos en un proceso de cambio que no tenemos claro, pero en el que hay que estar preparados para gestionar crisis y en el que el dinero no va a ser gratis”.

En este sentido, pronosticó que “la barra libre de la liquidez acabará a finales de año”. El presidente de PwC hizo también referencia a la 26a Encuesta Anual de CEOs de la consultora, realizada a 4.410 directivos mundiales y presentada en el foro mundial de Davos. Así, compartió que el 73% de los CEOs cree que el PIB mundial caerá en los próximos 12 meses y el 40% su empresa no será viable en los próximos 10 años. “El pesimismo es general”, dijo. Respecto a la economía española, Sánchez subrayó su buena estructura empresarial, la vocación exportadora de la pyme y un sistema financiero fuerte.

En el lado negativo, apuntó al “elevadísimo nivel de deuda”, la baja productividad, la falta de personal cualificado y el “brutal” peso en la economía del Estado. Según Gonzalo Sánchez, “2023 va a ser un año de mucho ruido político por las elecciones”, ruido del que aconseja “abstraerse” para seguir adelante con los proyectos empresariales. “La economía está muy alterada y a la mínima nos podemos encontrar con una situación muy mala; es una época para la prudencia, la reflexión y la preparación para un cambio de modelo”.