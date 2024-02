21 de febrero: fecha límite para que el PSOE y los separatistas aprueben la amnistía

La reunión de la Mesa del Congreso de este martes tiene que acordar el plazo que da a la Comisión de Justicia para darle una «segunda oportunidad» a la ley de amnistía tras el revés de hace una semana en el Pleno. En total, según el informe elaborado por los letrados del Congreso, habrá de tiempo hasta el 21 de febrero, ya que son 15 días, a contar desde el 6 de febrero.

En este sentido, los letrados aplican los plazos propios del trámite de urgencia que ya aprobó la Mesa y hacen una interpretación favorable del artículo 131.2 del Reglamento del Congreso, ya que había dudas jurídicas sobre si la amnistía había quedado ya tumbada tras el rechazo del Pleno o tenía margen para una «segunda oportunidad». Si se aprueba en Comisión, irá directamente al Senado.

En todo caso, las dudas sobre la tramitación parlamentaria van a continuar existiendo y en la reunión de la Mesa de este martes se tratarán los escritos de reconsideración que han presentado tanto el PP como Vox contra la ley porque consideran que ha decaído. ¿Por qué? Porque el Pleno del Congreso la tumbó la semana pasada y la oposición considera que la norma decae y no tiene margen para una «segunda oportunidad» en la Comisión de Justicia.

En este sentido, aducen dos precedentes de dos leyes orgánicas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial entre 1996 y 2000 que tampoco prosperaron en el Pleno, pero porque no alcanzaron los 176 votos que requiere una mayoría absoluto ya que sí obtuvieron mayoría simple (más votos a favor que en contra). En este caso, con la amnistía, no se ha dado ni la mayoría absoluta ni la mayoría simple y, por eso, PP y Vox consideran que no se puede acoger a la «segunda oportunidad» de la Comisión de Justicia.