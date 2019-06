Ábalos dice que formar Gobierno con Cs sería "ciencia ficción"

En estos momentos cruciales previos al intento de investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, se produjeron ayer desde las filas socialistas significativos toques de atención a Ciudadanos, pero también al Partido Popular.

El actual ministro de Fomento en funciones del Gobierno, José Luis Ábalos, tildó de «ciencia ficción» que el PSOE llegue a tender la mano a Ciudadanos para formar un gobierno estable, en detrimento de Pablo Iglesias y de Unidas Podemos, partido al que desde Moncloa han otorgado la categoría de «socio preferente». El dirigente socialista reiteró la oferta a la formación de Iglesias e insistió en que debe ser un acuerdo de tipo programático: «No creo que el debate sea la presencia o no de ministros en un Gobierno», aseguró.

Para el secretario de Organización de Ferraz, los partidos políticos deben aceptar que el PSOE gobernará en España debido a los resultados de las elecciones generales del 28 de abril. Un mensaje dirigido no solo hacia los naranjas de Albert Rivera, sino también al PP de Pablo Casado. Ábalos instó a Rivera a que «escuche a su partido y se abstenga» en la investidura de Pedro Sánchez. Tras la marcha de Ciudadanos de Toni Roldán y de la Ejecutiva del partido naranja de Javier Nart, Ábalos pidió al líder de Ciudadanos que «salga de su laberinto» y de la «huida hacia adelante» o que deje de subir «el monte más escarpado a su derecha» –en referencia a Vox–, porque «no es bueno para nadie y menos para ellos», informa Efe.

El secretario de Organización del PSOE también volvió a reclamar la abstención del PP, que «no puede jugar a ser un partido antisistema» y que debe desempeñar su labor desde la oposición, e insistió en reclamar a Podemos llegar a un acuerdo para hacer posible la investidura.

Tanto Ciudadanos como PP se llevaron otra andanada del ex presidente del Gobierno Felipe González. El veterano socialista se expresó –como suele hacerlo en múltiples foros– con rotundidad y consideró que ambas formaciones deberían irse «un ratito al rincón de pensar» antes de expresar su posición –de rechazo–sobre la investidura de Pedro Sánchez. «Por un rato piensen ustedes qué quieren para España, no para sí mismos; de acuerdo con la voluntad expresada en las urnas por los españoles, piensen en los problemas más importantes de España y, una vez que lo piensen, tomen posiciones», declaró González antes de participar en un acto en la madrileña Casa de América.

El ex presidente confió en que haya un Gobierno socialista en España, aunque reconoció que es difícil ser «optimista» porque «no se sabe cómo va a salir». «No sé que significa, optimista es un estado de ánimo y que es difícil la formación de gobierno parece claro», dijo, antes de mostrar su confianza en «que se consiga porque lo necesita el país», informa Ep. Eso sí, González no se pronunció sobre si el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o alguien de su partido deberían entrar en el Gobierno, y se limitó a decir que lo que tienen que hacer es «presentarse a la investidura con un programa» y «componer un Ejecutivo».

El ex presidente, que expresó su apoyo total al líder socialista en el proceso, señaló que Sánchez no le ha llamado, ni tiene por qué hacerlo, y opinó que el presidente en funciones estará trabajando «discretamente». Según dijo, le ve «moverse mucho en foros importantes para España» y supone que de puertas adentro el trabajo está siendo «más discreto». «Muy públicamente no se nota, pero imagino que discretamente lo estará haciendo», subrayó.