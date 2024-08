Una acusación del "caso Begoña Gómez" pide al juez que llame a declarar como testigo a la exministra Reyes Maroto

Hazte Oír, una de las acusaciones populares del "caso Begoña Gómez", ha pedido al juez Juan Carlos Peinado -que investiga a la mujer de Pedro Sánchez por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que cite a declarar como testigo a la exministra Reyes Maroto, actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, y al exCEO de Globalia Javier Hidalgo, en relación a una adjudicación a este grupo empresarial "cuyas prórrogas y modificaciones", que sumaron 215 millones de euros desde 2018, según la ampliación de la querella remitida al instructor, "presentan serios indicios de ser irregulares".

Además, la acusación insta al magistrado a reclamar a Moncloa toda la información sobre los vuelos realizados por aviones oficiales a República Dominicana desde que Pedro Sánchez es presidente. En la ampliación de la denuncia hace referencia a la celebración en este país del V Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), al que asistió Begoña Gómez y en el que Maroto intervino "a través de un vídeo en el acto de bienvenida".

Según el escrito remitido a Aguirre, el Ministerio de Industria que entonces dirigía Reyes Maroto adjudicó el servicio de agencia de viajes de la Administración General del Estado a Globalia Corporate Travel (posteriormente Sekai Corporate Travel), en cuyas prórrogas y modificaciones la acusación aprecia "aparentes irregularidades". Para Hazte Oír, Globalia pudo verse beneficiada "no solo en el rescate" del Gobierno sino también en las prórrogas de este contrato, que sitúa en las mismas fechas en las que Wakalua, filial de Air Europa, se comprometía en enero de 2019 a pagar 40.000 euros al año al IE África Center dirigido por Begoña Gómez. No obstante, Hazte Oír admite que "no está del todo claro si estos pagos se produjeron o no" pues Wakalua, se queja, "no es transparente en cuestiones económicas".

Esta y otras incógnitas al respecto podrá despejar el próximo día 26 Leticia Lauffer, exCEO de Wakalua, a quien el juez Peinado ha citado como testigo en el marco del procedimiento.

La acusación señala que el periodo temporal "clave" a la hora de investigar la supuesta vinculación de la esposa de Pedro Sánchez con el Grupo Globalia "se inicia en mayo de 2018", cuando este atravesaba "un momento económico difícil, por lo que resulta muy sospechosa tal operación, que reúne indicios de servir para conseguir la influencia de la investigada en otras operaciones". No obstante, en la resolución en la que avaló la instrucción del juez Peinado, la Audiencia Provincial de Madrid calificó de "meras conjeturas" la posible influencia de Begoña Gómez en el rescate de Globalia, acordado en noviembre de 2020, por razón de sus reuniones con Hidalgo y con el empresario Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la "trama Koldo".

El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, considera que "con esta nueva ampliación se abre la vía a que el juez instructor de la causa vuelva a citar a Begoña Gómez como investigada así como a Javier Hidalgo como testigo por primera vez". "Ya en la querella señalamos como elemento nuclear no solo el rescate a Globalia, sino también el vínculo de Begoña Gómez con la mercantil Wakalua".