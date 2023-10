Alejandra Jacinto deja sus cargos en Podemos y vuelve a su actividad como abogada

La secretaria de vivienda de Podemos y dirigente del partido, Alejandra Jacinto, ha anunciado que deja los cargos en la formación morada y regresará a su actividad profesional como abogada en favor del derecho a la vivienda. También expresa que Podemos va a emprender en los próximos tiempos una "renovación organizativa y programática", que aprecia "oportunos y necesarios". Y "más allá de las lógicas y necesarias discrepancias que deben existir en toda organización", entiende que Podemos y su militancia "siguen siendo uno de los ingredientes imprescindibles para que sea posible el avance democrático en España". Por otro lado, desgrana que las "dinámicas internas de los partidos y coaliciones son necesarias" para su funcionamiento democrático, en alusión a Podemos y Sumar, pero "no deben ahogar el debate propositivo ni desplazar el papel que juega la sociedad civil como garantía y motor en una democracia avanzada que debe ser construida entre todas, todos los días, desde muchos lugares". "Siempre he creído que la confluencia, la diversidad y la cooperación al servicio de los objetivos comunes de cambio social marcan el camino para las auténticas revoluciones", ha desgranado en un comunicado en el que explica que ha comunicado su decisión a la líder del partido, Ione Belarra, de cesar en las "responsabilidades orgánicas que mantenía" en Podemos, agradeciéndole su confianza.

Jacinto fue fichada por el exlíder del partido Pablo Iglesias para la candidatura de Unidas Podemos que encabezó en Madrid ante el adelanto electoral de 2021, logrando ser diputada autonómica. Luego lideró la lista de Podemos, IU y Alianza Verde en los comicios del 28M en esta región, aunque quedó fuera de la Asamblea madrileña al no obtener el 5% de votos necesario para entrar en el parlamento autonómico. Además, ejerció de coportavoz estatal de la formación aunque tras el revés electoral dejó de comparecer en el partido.

Jacinto también fue fichada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como portavoz en materia de vivienda de la campaña electoral de Sumar para los comicios del 23J y fue en la lista por la circunscripción de Madrid aunque en un puesto rezagado (el número 15). En su escrito, Jacinto reconoce que no haber logrado representación en Madrid para Unidas Podemos en las elecciones autonómicas fue un "duro golpe" para la izquierda transformadora. También diserta que la situación política actual "contiene elementos de gran complejidad y equilibrios difíciles entre las diversas identidades que participan de la vocación de cambio social". "Esto representa una enorme oportunidad de avance para la transformación profunda que necesita nuestro país en ámbitos como la efectividad de los derechos sociales, el feminismo, la lucha frente a la crisis climática, la realidad plurinacional del estado y la mejora democrática. Me atrevería a decir que el éxito colectivo dependerá en gran medida de que primen las mejores tendencias de cooperación entre los diversos actores. Es por esa cooperación por la que siempre he apostado en mi trayectoria" ahonda Jacinto.