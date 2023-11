Animan a los ciudadanos catalanes para que lleven flores a la Jefatura de Policía de Via Laietana en Barcelona

“Hacemos un llamamiento a la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanía en general a que apoyen a su policía y griten nuevamente, “Esta es nuestra Policía, no estáis solos”, y se desplacen a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña (Vía Laietana) a entregar nuevamente ramos de flores, y no olviden que somos los grandes garantes del Estado de Derecho y de la defensa de las libertades, entre otras del derecho de manifestación”. Es la petición wur formula el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Viene a nuestra mente los compañeros/as desplazados de diferentes puntos del territorio a Cataluña para defender el Estado de Derecho en dos momentos críticos para la sociedad catalana, etiquetados como piolines por el Presidente del Gobierno, y que fueron recibidos con insultos, desprecio y pedradas por una minoría radical pero suficiente como para que varios de ellos no hayan vuelto a vestir el uniforme policial y hayan pasado a la situación administrativa de jubilación debido a las lesiones sufridas” , agrega.

Antes de valorar el texto de la proposición de Amnistía, “solo cabe el rechazo más enérgico posible, recordar por enésima vez que los policías no hemos cometido ningún delito en nuestra actuación, y actuamos en el 2017 bajo mandato judicial, al amparo de la Constitución y el marco legal que son los únicos parámetros que tienen validez y rigen la actuación policial. Mantenemos el total y absoluto rechazo frente a una ley de amnistía que genera inseguridad, incertidumbre y desprotección al conjunto de la ciudadanía”.

Señalan que el texto, tal y como está redactado, deja fuera de la amnistía a agentes policiales que actuaron para frenar el golpe de estado de 2017. “Trabajaremos sin descanso con nuestros servicios jurídicos para lograr la libre absolución de todos ellos, porque son héroes y como tal van a ser recordados por la historia y quienes han limpiado las manos de los delincuentes, llenas de sangre de los policías, serán recordados como traidores”.