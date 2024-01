El autoborrado por parte de Bildu de las pinturas proetarras

Juan Frommknecht, el único concejal de UPN en la localidad navarra de Etxarri Aranatz, dominada absolutamente por EHBildu, lo ha conseguido . El Ayuntamiento ha tenido que borrar las pintadas que se habían realizado en el domicilio de la familia Ulayar. Vicente, uno de ellos, que fue alcalde de la localidad, fue asesinado por ETA, pero a lo largo de los años ha continuado el acoso proetarrra.

--Usted lleva ya siete meses como único concejal constitucionalista en Etxarri Aranatz: ¿Cuál ha sido su experiencia hasta ahora?

--Extraña. Yo, en contra de lo que algunos pudieran pensar, e ido a Etxarri Aranatz a fomentar la convivencia. Hay que dar pasos en ese camino. Los plenos del ayuntamiento se celebran íntegramente en euskera. Tienen derecho a ello según la legislación vigente, pero ponen siempre una traductora a mi disposición. Gran parte de las resoluciones de alcaldía son euskera, lo que dificulta su fiscalización, pero ya me han indicado que a partir de ahora me mandarán todas traducidas.mIncluso ha mejorado la tramitación de las mociones. En el primer pleno que presentaron una moción, lo hicieron a última hora y en euskera. Me tuvo que traducir la moción sobre la marcha la traductora. Les comenté que ese proceder dificultaba mi toma de consideración y la labor de traducción. En el siguiente pleno presentaron las mociones con dos días antes y traducidas. No puedo negar que se han producido avances que valoro positivamente, y que el trato es correcto.

--¿Qué pasó con la moción de las pintadas?

--Repasando el expediente del pleno, descubro una resolución de alcaldía enviada a José Ignacio Ulayar. La delegación del Gobierno en Navarra había requerido al Ayuntamiento para que, en uso de sus competencias, borrara una pintada a favor de ETA realizada en casa de la familia, a cuyo padre asesinó la organización terrorista. El Ayuntamiento envió ese requerimiento a la familia solicitando que la borraran ellos, como se había hecho en otras ocasiones. Me pareció profundamente injusto que deba ser un vecino, cualquier vecino, quien tenga que pagar el borrado de una pintada, cualquier pintada, que se realizara en su fachada. Y el caso de esta familia me pareció especialmente doloroso. Así que presenté una moción en la que no pedía que se borrara esta pintada. Pedía que se habilitara una partida para borrar todas las pintadas de todas las fachadas de todos los vecinos, sin que estos tuvieran que hacerse cargo del coste, basándome en la legalidad vigente y en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que afirmaba la responsabilidad municipal en la limpieza de ese tipo de pintadas.mPresenté la moción de buena fe. Me parecía justa y buena para la convivencia. Pero EH Bildu votó en contra, argumentando que el sistema que habían seguido hasta ahora, requerir a los dueños de los edificios para borrar las pintadas, les había ido bien.

--Sin embargo, el Ayuntamiento ha acabado borrando esas pintadas...

--Sí. UPN emitió una nota de prensa informando de lo sucedido. Tuvo una gran repercusión. El martes me llamó José Ignacio Ulayar, y me comentó que la pintada estaba borrada. Llamé al Ayuntamiento, y me confirmaron que había sido el propio ayuntamiento quien la había borrado. Sentí una profunda satisfacción.

Usted es abogado, al igual que una de las personas que participaron en el asesinato del alcalde de Etxarri Aranatz. ¿Le conoce? ¿Tiene trato con él?

--Le conozco y lo veo habitualmente. Tenemos una relación de mutuo respeto profesional. No me gusta hablar de este asunto ni voy a poner a este letrado en el centro de la polémica mediática.

¿No ha hablado nunca con él de estos temas, de su pertenencia al Ayuntamiento como concejal?

--No voy a poner a este letrado en el centro de la polémica. Lo que pueda hablar con el estará siempre resguardado por la confidencialidad y la privacidad de esas conversaciones.

--¿Cuál va a ser a partir de ahora su labor en el Ayuntamiento?

-- La que toque y la Ley aconseje. He recurrido ante el Tribunal administrativo de Navarra la incorporación de publicidad de la asociación de apoyo a los presos Etxerat en el programa de fiestas. He recurrido la ausencia de la bandera de España y Navarra, así como el retrato de su majestad el Rey en el salón de plenos. Pero no estoy en el pueblo solo para esas cosas. En el último pleno, se me nombró como miembro de la comisión anticorrupción, y se me nombró igualmente como miembro del tribunal de una subasta de madera. Estoy a disposición del Ayuntamiento para cualquier trabajo en favor de Etxarri Aranatz, agradezco esos nombramientos y aportaré mi experiencia en cada tarea que se me asigne. No soy un paracaidista, soy alguien que quiere aportar al pueblo y a la convivencia, pero sin dejar pasar comportamientos que me parezcan injustos o contrarios a derecho.

-- Por último: ¿es difícil ser concejal en Etxarri Aranatz?

--Sí. Pero aspiro a dejar un buen sabor de boca el día que vaya, a que me recuerden como alguien que quiso aportar su conocimiento al municipio y que buscó por encima de todo la convivencia. Aspiro a que el próximo concejal constitucionalista que entre en el Ayuntamiento lo tenga más fácil. Y reconozco que la actual corporación está dando pasos en ese sentido, aunque queden otros muchos por dar.