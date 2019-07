Borrell niega que el PSOE "juegue" a repetir elecciones: "No es una solución"

Cuando más sobrevuela la repetición de elecciones, un desenlace en el que el PSOE también corre riesgos, más si cabe cuando está recibiendo acusaciones de estar forzando ese escenario, Josep Borrell ha salido al paso para desmentir con rotundidad que “jueguen” con la posibilidad de regresar a las urnas con el objetivo de ampliar su victoria del 28 de abril. “Creo que el país no está para repetir elecciones”, ha afirmado esta mañana desde Barcelona, donde ha acudido a clausurar la Escuela de Verano del PSC.

“Los que dicen que los socialistas jugamos con esto, se equivocan absolutamente”, ha agregado y ha alertado de que “volver a votar no es la solución”. En este sentido, ha apelado a la responsabilidad de los partidos “porque la gente está cansada” y el “país no puede estar más tiempo en funciones”. “Como no puede haber otro gobierno con los datos que tenemos, pedimos que permitan la gobernabilidad del país”, ha aseverado.

En el mismo acto ha intervenido también Miquel Iceta, que, en la misma línea, ha reclamado que los partidos faciliten el desbloqueo. “Debemos hacer realidad la voluntad popular. No hay otra mayoría en el Congreso”, ha afirmado el primer secretario del PSC. “Pedimos a los progresistas que participen en un acuerdo de progreso y a los no progresistas que no se opongan a la voluntad expresada por los ciudadana en las urnas”, ha añadido.

Asimismo, Iceta también ha afeado la consulta que ha planteado a sus bases Podemos, ya que no incluye ningún acuerdo con el PSOE a votar. En este sentido, y haciéndose eco de las críticas que ha despertado dentro de la organización morada, el primer secretario del PSC ha asegurado que hay quien considera que la votación es una “broma”. “Han salido voces en Podemos que dicen que esta consulta es una broma”, ha dicho.

El debate de investidura está fijado para el 22 y 23 de julio, aunque a lo largo de esta semana, las bases de Podemos decidirán el signo del voto del grupo parlamentario encabezado por Pablo Iglesias -la militancia tiene hasta el jueves para votar-. De no prosperar la investidura de Sánchez, el líder socialista tendrá dos meses para volver a intentarlo. De transcurrir ese plazo sin investidura, se convocarán elecciones automáticamente para el 10 de noviembre.