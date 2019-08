Casado: "Si Sánchez me llama para desbloquear la situación política, acudiré"

Tras la toma de posesión, el presidente del PP, Pablo Casado, ha instado al presidente del Gobierno en funciones a negociar su investidura porque "no está haciendo su trabajo". Reconoce que no ha vuelto a hablar con él y tiende su mano para volver a sentarse a hablar "cuando nos llame'. "Si Sánchez me llama para desbloquear la situación política, yo acudiré como siempre". El líder popular ha recordado que "nosotros facilitamos que no dependiera de los independentistas" en las conversaciones previas a la primera Investidura, y ha criticado que durante el mes de julio, el presidente del Gobierno finalmente "no avanzó ni con Podemos ni con los independentistas y se dedicó a proyectar la responsabilidad para que hubiese gobierno en Ciudadanos y en el PP".

"Nosotros ofrecimos los escaños de Navarra Suma para facilitar su investidura, sabíamos que no era suficiente, que tenía que hablar con Ciudadanos, a quien no ofreció nada".

Ahora, de cara a una nueva ronda de contactos previa a la investidura, asegura que "Sánchez tendrá que explicar porque no ha hablado con los independentistas o porque no ofrece nada a Ciudadanos para facilitar la investidura".

Por otro lado, Casado insistió en su propuesta para alcanzar acuerdos en materias de Estado. "Nosotros no podíamos facilitar su investidura, pero sí podíamos dar estabilidad" una vez se hubiese producido esa investidura, aseguró.

Respecto a la marca "España Suma" que su partido ha registrado de cara a un posible adelanto electoral, Casado explica que "no es un desafío" a Ciudadanos. El objetivo del PP es frenar la fragmentación de la derecha en una futura cita con las urnas. El líder popular ha reconocido que en el 28-A "la fragmentación del centro derecha fue letal" y que si se produce un 10-N "lo inteligente sería alguna alianza electoral" para que no penalice a la derecha.

En clave regional pero mirando a la política nacional, Pablo Casado ha reconocido que en su partido son "conscientes" de que "este Gobierno va a ser observado con lupa" y pretende que este ejecutivo autonómico sea la "demostración de lo que hace el PP a nivel nacional si ganan las elecciones".

Pablo Casado ha agradecido a Albert Rivera y a su partido y a Santiago Abascal y a Vox su "capacidad para llegar a un acuerdo de investidura" y ha vaticinado que "el acuerdo va a ser muy satisfactorio". Sobre el apoyo parlamentario de Vox, Casado ha asegurado que el PP no ha renunciado a ninguno de sus fundamentos ideológicos.

Sobre el pacto de gobierno con Ciudadanos, el líder popular ha recordado que "no esla primera vez que el PP llega a un acuerdo de legislatura con Cs".

Sobre las presuntas irregularidades en el caso Avalmadrid, que implican a la recién elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, el líder del PP ha defendido a su compañero y ha considerado "muy injusto" el trato dado a Ayuso. Ha añadido que " si alguien del PP tiene que dar explicaciones, las dará".