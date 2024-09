El congreso del PSOE

La convocatoria de congreso extraordinario en el PSOE responde a varios motivos, pero el principal es que Sánchez quiere anticipar las elecciones. La mayoría de los analistas han concluido que es un intento de anular las críticas internas que ha recibido el líder socialista por el acuerdo con ERC y la independencia fiscal de Cataluña.

Es posible que también le sirva para eso, pero para imponer sus decisiones en el Partido Socialista no le hace falta un congreso, con la ley de amnistía o los indultos del procés quedó claro. En otra línea argumental se sitúan los que opinan que Sánchez necesita un nuevo impulso para dejar en segundo plano los problemas judiciales que afectan a Begoña Gómez y, sobre todo, a su hermano.

Sin dejar de ser cierto que necesita una iniciativa que marque la actualidad informativa, lo cierto es que, en este momento, es desproporcionado pensar que el cónclave socialista esté convocado a tales efectos. Más bien, Sánchez es consciente de que está en un periodo de serio desgaste y que no dispone de munición política que le permita salvar las dificultades y exigencias de los independentistas y del resto de los socios parlamentarios. Feijóo ha pisado el acelerador, ha cogido carrerilla a cuenta del cupo catalán y va a dejar sin oxígeno al gobierno. La inmigración será otro elemento de controversia que deberían administrar con criterio de Estado PP y PSOE, pero las condiciones apuntan más bien a que, en cualquier momento, se encienda la llama que haga arder el polvorín. Cuando Sánchez se siente acorralado, hace lo que no se espera, en este caso quiere estar preparado para convocar elecciones en cuanto acabe el congreso socialista. Todo ello no es incompatible con llevar a cabo, al mismo tiempo, una nueva depuración interna. De hecho, Ferraz ya ha filtrado que los dirigentes regionales de Madrid, Andalucía, Aragón y Castilla y León serán sustituidos.