De ETA al yihadismo: Una lucha sin tregua

Acudían en apoyo de las unidades allí destinadas, entre ellas del Servicio de Información (SIGC) y lograron rápidamente un efecto disuasorio. ETA comprendió que ya no podía circular por las carreteras, ni por los caminos o senderos con toda libertad, como había ocurrido hasta entonces. En cualquier recodo del camino se podían topar con un control del GAR. Para entonces, el SIGC había realizado grandes avances en los procedimientos de investigación: las cosas empezaban a cambiar pero aún quedaba mucho sufrimiento.

Cuando fue asesinado Pardines y durante muchos años, la situación de la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra adolecía de las mínimas medidas de seguridad para enfrentarse con una banda terrorista que, además, por miedo muchos y convencimiento otros, apoyaba la población. Los acuartelamientos no disponían de las medidas precisas para repeler los ataques; los vehículos del Cuerpo no tenían blindaje (algunos políticos de la época sí que tenían blindados) y, hasta que se corrigió la deficiencia, las pistolas de los agentes estaban dotadas de unos cargadores con la mitad de proyectiles que las de los terroristas. El mundo al revés. Para colmo, en Madrid existía un aire de pesimismo en el sentido de que nunca se podría vencer a ETA, sentimiento que en absoluto compartía los guardias civiles destinados en el País Vasco y Navarra, convencidos de que con medios y trabajo incansable, siempre el trabajo, la victoria llegaría.

En el periodo de tiempo que media entre las dos fechas, muchos acontecimientos, al principio casi todos de triste recuerdo y, con el paso del tiempo, de acumulación de éxitos en la lucha antiterrorista, hasta la victoria operativa (que no política) sobre ETA.

ETA tenía como objetivo preferente a los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero, y la historia demostró a los terroristas que no les faltaba la razón, simbolizaban en la Guardia Civil a las «fuerzas de ocupación». Diseñaron una siniestra estrategia que consistía en atacar no sólo a los agentes, como ocurrió en el terrible atentado de la Plaza de la República Dominicana de Madrid, sino también a sus familias: los cuarteles se convirtieron en objetivos de sus coches bomba y granadas: Zaragoza, Vic, Santa Pola, Cartagena y decenas de casas cuartel del País Vasco y Navarra, con un balance aterrador de personal de la Benemérita asesinados, entre ellos mujeres y niños. Se pretendía quebrar la moral del Cuerpo y que desistiera de la lucha contra la banda. Es obvio que los cabecillas etarras nunca se leyeron la historia de la Guardia Civil, que acaba de cumplir 175 años, porque, de haberlo hecho, habrían sabido que intentaban una empresa imposible.

Al igual que se recuerda la llegada del GAR, la operación de Bidart, en marzo de 1992, ejecutada por agentes de la Comandancia de Guipúzcoa, al mando del entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, es algo que, si no se está haciendo ya, debería ser estudiada como ejemplo en las academias de Información. La captura de la cúpula etarra, formada por Francisco Múgica, «Pakito»; José Arregui, «Fiti»; y José Luis Álvarez, «Txelis», había empezado mucho antes, el día que fue desarticulado el «comando Eibar». En cada operación se procuraba dejar algún «fleco» para seguir las investigaciones y, en este caso, el «fleco» fue de tal importancia y dirigido con tal maestría (por el propio Galindo) que llevó hasta el caserío «Xilocan» de la citada localidad francesa.

A esa acción siguieron, una tras otra, nuevas operaciones. ETA no sabía de dónde les venía esa sucesión de reveses que debilitaban día a día sus capacidades criminales. Caía un cabecilla y el que le sustituía no tardaba en ser capturado en una sucesión que no parecía tener fin, hasta llegar a junio de 2015, con la culminación de la «operación Pardines». De lo dicho dan fe las capturas de individuos tan peligrosos como Garikoitz Azpiazi, «Txeroki», y Mikel Carrera, «Ata», autor del asesinato de dos guardias civiles en la localidad francesa de Capbreton, por lo que fue condenado a cadena perpetua.

Muchos años de trabajo; muchos compañeros y sus familias enterrados; campañas de desprestigio que hubo que desmontar con el único argumento que vale: la verdad. Y todo, con el «vigor, firmeza y constancia» que se entona en el himno de la Guardia Civil.