El PP ve la dimisión de Yolanda Díaz "chulísima" pero "incompleta" y piden que deje el Gobierno

El Partido Popular tiró este lunes de ironía ante la decisión de Yolanda Díaz de dejar todas sus responsabilidades orgánicas en Sumar, y afirmó que, aunque "dimitir como máxima representante" de la coalición de partidos de la izquierda confederal "es una decisión `chulísima", es "incompleta", por lo que "debe dejar de manera inmediata el Gobierno cuyas políticas fueron censuradas ayer" en las elecciones europeas.

Fuentes del PP reaccionaron así a la decisión de Díaz de dimitir de su cargo orgánico en Sumar mientras se "se aferra al institucional" que le garantiza coche oficial, escoltas y asesores.

Los populares recuerdan que Sumar es un partido "con pies de barro cuya razón de ser es pisar moqueta". Y es que, un año después de que lo fundara Yolanda Díaz, Podemos "desde fuera del Gobierno y también con políticas erróneas y extremistas ya le pisa los talones".

Asimismo, aseguran que la vicepresidenta de Sánchez tiene el mérito de haber llevado a su partido en las elecciones europeas de este 9 de junio hasta la quinta posición, relegándolo a la *irrelevancia*. Su salida no ha sido una decisión personal, sino una imposición de sus socios. "No nos parece que anunciar su dimisión a través de un plasma y sin preguntas de los medios de comunicación sea la mejor forma de comunicar tal anuncio, pero agradecemos que su decisión no haya sido trasladada por carta". Además, subrayan que la decisión de Díaz "debe tener continuidad en las que adopte Pedro Sánchez. Su coalición se tambalea" y ya no tiene mayoría para seguir adelante. Ha perdido la mayoría social, parlamentaria y política.

"Es sorprendente", indican las mismas fuentes que quien tras el batacazo de estas elecciones europeas quien dimita sea la vicepresidenta y no el presidente.