Don Juan Carlos regresa a España para participar en las regatas

Tres días después de las elecciones generales del 23J, Juan Carlos I regresará este miércoles a España, concretamente a Sanxenxo, Galicia, para disfrutar de una de sus mayores pasiones: las regatas. Aunque de momento no ha trascendido ningún detalle de la agenda del monarca ni del tiempo que tiene previsto permanecer en el país, parece ser que el padre del rey Felipe VI tiene previsto instalarse en la localidad pontevedresa durante las próximas dos semanas. No obstante, no tiene intención alguna de eclipsar el interés público; su única aspiración es pasar inadvertido. El ex Jefe de Estado ha pedido a su entorno “máxima discreción” porque no quiere interferir en el controvertido clima político que se vive tras el “empate técnico” entre Partido Popular (PP) y Partido Socialista (PSOE) el pasado domingo y, mucho menos, convertirse en foco mediático. Don Juan Carlos simplemente quiere reunirse con antiguos amigos del mundo de la vela y surcar el Cantábrico a bordo del Bribón, pero quiere evitar a toda costa estar en el centro de todas las miradas.

Todo listo para disfrutar del Bribón

Está previsto que su llegada tenga lugar mañana a primeras horas de la tarde. Se tratará de la tercera visita que Juan Carlos realiza al país que le vio reinar durante casi cuatro décadas (39 años) desde que se instaló en Emiratos Árabes Unidos (EAU), en abril de 2020. El anterior viaje del Rey se produjo hace tres meses, en abril, y también tuvieron a las regatas como protagonistas. En aquella ocasión, las inclemencias meteorológicas le impidieron disfrutar del Bribón y del mar como le habría gustado. Juan Carlos tuvo que ceder el timón al gran regatista Jane Abascal, que se alzó con el primer puesto en la clasificación. El resultado entusiasmó al Rey, pero no tanto la idea de no haber dirigido a la tripulación, por lo que viene dispuesto a quitarse “la espinita” y surcar las aguas del Real Club Náutico de Sanxenso.

En principio, todo está previsto para que el Bribón participe en la Copa de España de vela que tendrá lugar el próximo fin de semana. Si todo sale según lo previsto, el monarca podría dedicar los días previos a entrenar en el campo de regatas.

Máxima discreción

Cabe recordar que, según informa Ep, la última vez que Don Juan Carlos pisó tierras españolas, su viaje suscitó cierto “malestar” en el Palacio de la Zarzuela, desde donde recordaron al abuelo de la princesa Leonor y la infanta Sofía que actuara con mayor discreción en sus futuros desplazamientos. Ya la primera visita que hizo a España Don Juan Carlos a finales de mayo del año pasado había generado enfado en la Casa del Rey, debido a la expectación con la que se siguieron todos sus movimientos durante su estancia en Sanxenxo y al interés suscitado, muy lejos de la privacidad con la que había manifestado que quería que transcurrieran este tipo de desplazamientos.

No vuelve a la Zarzuela

Poco antes de las elecciones comenzó a circular el rumor de que el padre del rey Felipe VI se estaba plantearse regresar a España e instalarse en la Zarzuela de forma definitiva si Alberto Núñez Feijóo ganaba las elecciones. El entorno más cercano del monarca se apresuró a desmentir esta información, argumentando que la estancia del monarca en nuestro país sería de carácter temporal y tendría un objetivo lúdico: disfrutar de las regatas. Entre los planes de Don Juan Carlos o se encontraba el de cambiar su lugar de residencia, ganara quien ganara los comicios.